الحمامات تحتضن الدورة الأولى للملتقى الدولي حول "النزاعات الجيوسياسية والرهانات الاقتصادية المعاصرة" يومي 13 و14 نوفمبر 2026

تنظم كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، بالتعاون مع مخبر الاقتصاد التطبيقي "لارما" بجامعة تونس المنار، الدورة الأولى للملتقى الدولي تحت عنوان "النزاعات الجيوسياسية والرهانات الاقتصادية المعاصرة"، وذلك يومي 13 و14 نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات.ويشكل هذا المؤتمر العلمي منصة أكاديمية رفيعة لتدارس التداخلات المعقدة بين التحولات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية مع التركيز على انعكاسات التوترات الجيواستراتيجية على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة فضلا عن الأمن الغذائي والاستقرار المالي للبلدان النامية.وينتظر ان تشهد هذه التظاهرة العلمية مشاركة ثلة من الخبراء والاكاديميين وصناع القرار الاقتصادي حيث يترأس الجلسات التقييمية والمحاضرات الرئيسية كل من فريد بلحاج، النائب السابق لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والباحث الأكاديمي، وحبيب زيتونة، أستاذ الاقتصاد ورئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين إلى جانب الطاهر العكري، الأستاذ الجامعي والمتخصص في اقتصاد التنمية والستراتيجيات الفلاحية والتقييم المالي والمجتمعي للمشاريع الاستثمارية.ويتضمن البرنامج العلمي للملتقى مناقشة أربعة محاور أساسية تتعلق بتحليل مخاطر الاستثمار في ظل حالة عدم اليقين وصياغة السياسات النقدية والمالية الكفيلة بمواجهة الصدمات الاقتصادية واستكشاف آليات دعم التنمية المستدامة والقطاعات الحيوية كالفلاحة والطاقات البديلة، وذلك بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التكيف والنمو الاقتصادي.