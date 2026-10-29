كأس العالم لكرة القدم لأقل من 15 سنة: المنتخب التونسي يفوز على فرنسا 5-3 ويتأهل إلى نصف نهائي المستوى الثالث

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 15 سنة إلى الدور نصف النهائي من المستوى الثالث ضمن مسابقة كأس العالم لهذه الفئة العمرية، إثر فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة، في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت اليوم الخميس في باكو بأذربيجان.وسيواجهفي الدور نصف النهائي منتخب لوكسمبورغ، الذي تأهل بدوره إثر فوزه على إندونيسيا بنتيجةوكان المنتخب التونسي قد بلغ ربع النهائي بعد فوزه، أمس الأربعاء، على تايلاند بنتيجة، إثر إزاحته منتخب ناميبيا بنتيجةفي الدور السابق.وفي الدور الأول، خاض المنتخب التونسي منافسات المجموعة الرابعة، محققًا ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، ليحتل المركز الثالث خلف البرازيل والسلفادور.وتُقام النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم لأقل من 15 سنة بنظام، وتُجرى المباريات على شوطين مدة كل منهماوتشهد المسابقة مشاركة منتخبات من نحو، وُزّعت في البداية على 32 مجموعة، بهدف إتاحة أكبر عدد ممكن من المباريات الدولية للاعبين الشبان، بما لا يقل عن 9 مباريات لكل منتخب خلال المنافسات.وخلال الدور الثاني، وُزّعت المنتخبات على ستة مستويات وفقًا للنتائج المحققة في الدور الأول. ويُتوّج بطل لكل مستوى، فيما يُمنح لقب بطل العالم رسميًا للمنتخب الفائز بالمستوى الأول.- السبت 24 أكتوبر: تونسنيبال.- الأحد 25 أكتوبر: تونسالكونغو الديمقراطية.- الأحد 25 أكتوبر: تونسغينيا بيساو.- الاثنين 26 أكتوبر: تونسالسلفادور.- الاثنين 26 أكتوبر: تونسالبرازيل.- الأربعاء 28 أكتوبر: تونسناميبيا.- الأربعاء 28 أكتوبر: تونستايلاند.- الخميس 29 أكتوبر: تونسفرنسا.