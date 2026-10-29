كأس العالم لكرة القدم لأقل من 15 سنة: المنتخب التونسي يفوز على فرنسا 5-3 ويتأهل إلى نصف نهائي المستوى الثالث
تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 15 سنة إلى الدور نصف النهائي من المستوى الثالث ضمن مسابقة كأس العالم لهذه الفئة العمرية، إثر فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 5-3، في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت اليوم الخميس في باكو بأذربيجان.
وسيواجه نسور قرطاج في الدور نصف النهائي منتخب لوكسمبورغ، الذي تأهل بدوره إثر فوزه على إندونيسيا بنتيجة 6-1.
وكان المنتخب التونسي قد بلغ ربع النهائي بعد فوزه، أمس الأربعاء، على تايلاند بنتيجة 5-0، إثر إزاحته منتخب ناميبيا بنتيجة 4-0 في الدور السابق.
وفي الدور الأول، خاض المنتخب التونسي منافسات المجموعة الرابعة، محققًا ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، ليحتل المركز الثالث خلف البرازيل والسلفادور.
وتُقام النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم لأقل من 15 سنة بنظام 8 لاعبين ضد 8، وتُجرى المباريات على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة.
وتشهد المسابقة مشاركة منتخبات من نحو 190 دولة، وُزّعت في البداية على 32 مجموعة، بهدف إتاحة أكبر عدد ممكن من المباريات الدولية للاعبين الشبان، بما لا يقل عن 9 مباريات لكل منتخب خلال المنافسات.
وخلال الدور الثاني، وُزّعت المنتخبات على ستة مستويات وفقًا للنتائج المحققة في الدور الأول. ويُتوّج بطل لكل مستوى، فيما يُمنح لقب بطل العالم رسميًا للمنتخب الفائز بالمستوى الأول.
نتائج المنتخب التونسي
الدور الأول
- السبت 24 أكتوبر: تونس 3-1 نيبال.
- الأحد 25 أكتوبر: تونس 3-1 الكونغو الديمقراطية.
- الأحد 25 أكتوبر: تونس 6-4 غينيا بيساو.
- الاثنين 26 أكتوبر: تونس 1-2 السلفادور.
- الاثنين 26 أكتوبر: تونس 1-2 البرازيل.
الأدوار الإقصائية
- الأربعاء 28 أكتوبر: تونس 4-0 ناميبيا.
- الأربعاء 28 أكتوبر: تونس 5-0 تايلاند.
- الخميس 29 أكتوبر: تونس 5-3 فرنسا.
وسيواجه نسور قرطاج في الدور نصف النهائي منتخب لوكسمبورغ، الذي تأهل بدوره إثر فوزه على إندونيسيا بنتيجة 6-1.
وكان المنتخب التونسي قد بلغ ربع النهائي بعد فوزه، أمس الأربعاء، على تايلاند بنتيجة 5-0، إثر إزاحته منتخب ناميبيا بنتيجة 4-0 في الدور السابق.
وفي الدور الأول، خاض المنتخب التونسي منافسات المجموعة الرابعة، محققًا ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، ليحتل المركز الثالث خلف البرازيل والسلفادور.
وتُقام النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم لأقل من 15 سنة بنظام 8 لاعبين ضد 8، وتُجرى المباريات على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة.
وتشهد المسابقة مشاركة منتخبات من نحو 190 دولة، وُزّعت في البداية على 32 مجموعة، بهدف إتاحة أكبر عدد ممكن من المباريات الدولية للاعبين الشبان، بما لا يقل عن 9 مباريات لكل منتخب خلال المنافسات.
وخلال الدور الثاني، وُزّعت المنتخبات على ستة مستويات وفقًا للنتائج المحققة في الدور الأول. ويُتوّج بطل لكل مستوى، فيما يُمنح لقب بطل العالم رسميًا للمنتخب الفائز بالمستوى الأول.
نتائج المنتخب التونسي
الدور الأول
- السبت 24 أكتوبر: تونس 3-1 نيبال.
- الأحد 25 أكتوبر: تونس 3-1 الكونغو الديمقراطية.
- الأحد 25 أكتوبر: تونس 6-4 غينيا بيساو.
- الاثنين 26 أكتوبر: تونس 1-2 السلفادور.
- الاثنين 26 أكتوبر: تونس 1-2 البرازيل.
الأدوار الإقصائية
- الأربعاء 28 أكتوبر: تونس 4-0 ناميبيا.
- الأربعاء 28 أكتوبر: تونس 5-0 تايلاند.
- الخميس 29 أكتوبر: تونس 5-3 فرنسا.
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