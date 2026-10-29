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معهد الصحافة وعلوم الإخبار ينظّم الدورة الثلاثين للمؤتمر الدولي للجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال من 4 إلى 6 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 16:34 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تحت شعار "عولمة الإعلام في العصر الرقمي: الخوارزميات والقانون والأخلاقيات والمجتمع" ينظّم معهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة الدورة الثلاثين من المؤتمر الدولي للجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال وذلك من 4 إلى 6 نوفمبر 2026


ويعنى هذا الحدث الأكاديميّ الدوليّ بمستقبل الإعلام والاتصال في ظلّ التحولات الرقمية و تحمل هذه الدورة عنوان: "عولمة الإعلام في العصر الرقمي: الخوارزميات والقانون والأخلاقيات والمجتمع"


ووفق بلاغ صادر عن المعهد تأتي الدورة الثلاثون من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال في مرحلة تشهد فيها صناعة الإعلام تحولات متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي وسلطة الخوارزميات وتأثير منصات التواصل الاجتماعي وإنتاج المحتوى المؤتمت، وهي تقنيات تعيد تشكيل طرق إنتاج المعلومات وتوزيعها واستهلاكها.


ومن المنتظر أن تجمع هذه التظاهرة العلمية ثلة من الأساتذة الجامعيين من مختلف الدّول العربية والأوروبية ومن أمريكا الشمالية وأكاديميين ومهنيين في مجال الإعلام والاتصال وباحثين شباباً من تونس ومن مختلف أنحاء العالم.

وسيناقش المؤتمر جملة من القضايا الملحّة التي تواجه الإعلام المعاصر، ومن بينها: من يتحكم في الخوارزميات؟ وكيف يمكن للصحافة الحفاظ على مصداقيتها في عصر المحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ وما المسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الباحثين والإعلاميين؟ وكيف تعيد المنصات الرقمية تشكيل التواصل الثقافي والاجتماعي؟

ويتضمن برنامج التظاهرة محاضرات رئيسية، وجلسات علمية، ودورات تكوينية ومائدة مستديرة وحلقات نقاش متعددة التخصصات، ستتيح للباحثين والخبراء تبادل وجهات النظر حول العلاقة المتغيرة بين التكنولوجيا والإعلام والقانون والمجتمع.

كما تخصص هذه الدورة مساحة مهمة للباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية، بما يوفر لطلبة الدكتوراه والباحثين الشباب فرصة لعرض أبحاثهم، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات أكاديمية دولية في إطار جلسات ملتقى الباحثين الدوليين الشباب.

وإلى جانب البعد الأكاديمي، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والباحثين والمهنيين في قطاع الإعلام، وتشجيع الشراكات والمشاريع البحثية الدولية في مجالي الصحافة والاتصال. وتمثل استضافة الدورة الثلاثين لمؤتمر الجمعية فرصة لتعزيز مكانة تونس كفضاء إقليمي للحوار الأكاديمي حول مستقبل الإعلام والاتصال، وتشبيك علاقات التعاون بين الباحثين من العالم العربي ومختلف أنحاء العالم.
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