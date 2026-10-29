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توزر: أطفال من ولايات توزر وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس يشاركون في فعاليات المنتدى الإقليمي "في الوقاية حماية"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 16:11 قراءة: 1 د, 39 ث
      
يشارك أطفال من ولايات الإقليم الرابع (توزر وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس) في فعاليات المنتدى الإقليمي "في الوقاية حماية"، الذي ينتظم طيلة يومي 28 و29 أكتوبر بولاية توزر، تحت شعار "من أجل ذكاء اصطناعي يحمي الطفولة وينشط الموروث الثقافي الجهوي" وذلك ضمن سلسلة منتديات إقليمية ينظمها مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
ويتيح الملتقى للأطفال الذي يمثلون عددا من مؤسسات الطفولة في جهاتهم، الاشتغال على موضوع التراث الثقافي وكيفية استثمار الذكاء الاصطناعي في التعريف به بحسب ما صرح به المدير العام للمرصد سمير بن مريم لصحفية "وات".

وبين بن مريم أن النسخة الثانية من هذا المنتدى التي تقام في توزر، تأتي في سياق عطلة مدرسية، بما يتيح للأطفال المشاركين زيارة مواقع ثقافية وسياحية وطبيعية للتعرف على الولاية إضافة إلى الجانب التدريبي التكويني ضمن ورشتين، يؤثث الورشة الأولى منها ممثل المعهد الوطني للتراث بتقديم خصائص الموروث الثقافي المادي واللامادي في ربوع الجريد مع التطرق للموروث الثقافي في باقي ولايات الإقليم.
وتهتمّ الورشة التدريبية الثانية بالتقنيات والبرمجيات للذكاء الاصطناعي التي يمكن استثمارها من قبل الأطفال ليمثل المنتدى بذلك مناسبة لعرض مشاريع تنجز من طرف المشاركين حول الموروث الثقافي المادي واللامادي في كل ولاية ومناقشتها وتعديلها، تقدّم لاحقا في الدورة الختامية للمنتديات التي تنتظم في ولاية قابس يومي 19 و20 ديسمبر وتجمع كافة الولايات وسيتم فيها عرض جميع المشاريع المنجزة وهي مضامين حول التراث بالذكاء الاصطناعي، بحسب مدير عام مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.

ولفت المتحدث الى أنّ المنتديات تهدف إلى حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التى من بينها المخدرات والعنف، عبر تقديم البدائل التي يمكن أن تحمي الطفل واليافع، وبين أنّ وزارة المرأة والأسرة تقدم هذه الحلول ضمن برامج شراكة مع باقي الأطراف المعنية ومن خلال حزمة الأنشطة التي تنفذها على امتداد السنة على غرار المنتديات الإقليمية والملتقى الوطني لنوادي الأطفال المتنقلة والمسابقات التي ينظمها المركز الوطني للاعلامية لإنجاز ومضات تحسيسية للتصدي للمخدرات.
واعتبر أن هذه الأنشطة تسعى إلى الاستجابة لتطلعات الأطفال ومنحهم فرصة للابتعاد عن الإدمان على الشاشات وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كالعنف والمخدرات والتدخين وغيرها.
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