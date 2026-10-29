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الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تمثل تونس في الأسبوع الافتتاحي للوكالة الأفريقية للأدوية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 09:55 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تُمثّل، الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، تونس في فعاليات الأسبوع الافتتاحي للوكالة الأفريقية للأدوية المنعقد في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري في كيغالي برواندا، تحت شعار "بناء مستقبل التنظيم في أفريقيا معاً: من القوة الوطنية إلى الأثر القاري" حسب بلاغ الوكالة على صفحتها على فيسبوك.


ولفت بلاغ الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية الى ان هذه المشاركة تتنزل في إطار تجسيد التزام تونس بدعم التعاون التنظيمي على الصعيد القاري، ودفع جهود توحيد الممارسات، وتطوير آليات الاعتماد المتبادل بين الهيئات التنظيمية الافريقية، مع احترام صلاحيات السلطات الوطنية في هذا المجال.


كما يأتي هذا الحضور في سياق الديناميكية الحالية التي تشهدها تونس لتطوير وتدعيم المنظومة الوطنية للتنظيم الصيدلاني، والرفع من القدرات العملياتية للوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية وملاءمتها مع المعايير الدولية، بما يؤهلها للمساهمة الفاعلة في ارساء فضاء تنظيمي صيدلاني افريقي متكامل وذي كفاءة عالية.


وجددت الوكالة بالمناسبة حرص تونس على ارساء شراكة افريقية مستدامة تشكل رافعة للامن الصحي والمنظومة العلاجية في القارة وتضمن تسيير نفاذ المواطن الافريقي للادوية ولقاحات آمنة وفعالة وذات جودة.
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