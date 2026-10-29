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قفصة :"صابة تمور" بحوالي 14.7 ألف طن للموسم الحالي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 15:46 قراءة: 1 د, 51 ث
      
قُدّرت "صابة التمور" للموسم الحالي بولاية قفصة بحوالي 14.7 ألف طن، مسجلة تراجعًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وانطلقت عمليات جني دقلة النور منذ منتصف شهر أكتوبر الجاري
وفي إطار متابعة واقع القطاع الفلاحي بالجهة وإحكام الاستعدادات للمواسم المقبلة، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الاستعدادات للموسم الفلاحي، والإعداد للتعداد العام للفلاحة

وقدمت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة خلال الجلسة، عرضا تضمّن أبرز المؤشرات المتعلقة بالمشاريع العمومية ،والاستثمارات الفلاحية والمنظومات المائية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي ،والاجتماعي للمرأة الريفية ،ووضعية قطاع تربية الماشية
وتضمّن العرض متابعة إنجاز 46 مشروعًا عموميًا بقيمة جملية تفوق 51 مليون دينار، في ما بلغت المساحات السقوية بالجهة 25.331 هكتارًا إلى موفى ديسمبر 2025

كما تمت المصادقة خلال سنة 2026 على 216 مشروعًا فلاحيًا بقيمة جملية تقدّر بـ17.4 مليون دينار، مع إسناد منح تناهز 6.9 مليون دينار
وفي سياق متصل ،تم التطرق إلى الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى 2026-2027، الذي يستهدف زراعة 4.200 هكتار من القمح الصلب والشعير، مع متابعة نسق التزود بالبذور الممتازة والأسمدة ومستلزمات الإنتاج

وبخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ،تم استعراض برامج الإحاطة بالمرأة الريفية، التي شملت إنجاز 12 دورة تكوينية لفائدة 380 امرأة في مجالات الإنتاج الفلاحي ،وتثمين التمور،والنباتات الطبية والعطرية، والتثقيف المالي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع تمكين النساء والهياكل الفلاحية
كما تم عرض مؤشرات دعم قطاع تربية الماشية، ومتابعة المشاريع المتعلقة بتوفير الموارد المائية ،والطاقة الشمسية وتحسين ظروف الإنتاج
وتناولت الجلسة وضعية 230 منظومة مائية بالجهة استعدادا لصائفة 2027، وما يواجه بعضها من صعوبات مرتبطة بالمديونية ،وتقادم الشبكات وتراجع منسوب الموائد المائية، إلى جانب متابعة التدخلات الرامية إلى التصدي للربط العشوائي وغير القانوني، والمحافظة على الموارد المائية وضمان حسن توزيعها
وفي جانب اخر ،خُصّصت الجلسة لمتابعة الاستعدادات للتعداد العام للفلاحة، باعتباره آلية أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول المستغلات الفلاحية وخصائصها، بما يدعم التخطيط ،ورسم السياسات الفلاحية
وتم استعراض مختلف مراحل الإعداد، من تحديد المستغلات الفلاحية جغرافيًا وتحيين قاعدة البيانات، إلى تكوين الأعوان والإطارات، وإنجاز التعداد النموذجي يوم 27 أكتوبر 2026 استعدادًا لانطلاق التعداد الفعلي بداية من شهر نوفمبر المقبل، على أن تتواصل العملية ميدانيًا لمدة ستة أشهر قبل الإعلان عن النتائج
وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة مؤشرات القطاع الفلاحي بالجهة، وتعزيز جاهزية المصالح المعنية للمواسم المقبلة، ودعم الاستثمار والإنتاج، وحسن التصرف في الموارد المائية، بما يساهم في دفع التنمية الفلاحية المستدامة بولاية قفصة
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