وفد من الديوانة النجيرية يؤدي زيارة دراسية إلى المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد

تحوّل وفد من الديوانة النيجيرية، يوم الثلاثاء، إلى مقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، حيث انتظم لقاء دراسي تم خلاله تقديم عروض حول منظومة التكوين الديواني الرقمي و المنظومة المعلوماتية الجديدة لتسريح البضائع SINDA II والمخطط الاستراتيجي للمدرسة الوطنية للديوانة 2025-2028.واطلع الوفد النيجيري ، وفق بلاغ للمدرسة الوطنية للديوانة ، اليوم الأربعاء ، على مختلف مرافق و فضاءات التكوين بالمدرسة، انطلاقا من التعرف على منصات التكوين عن بعد، والتكوين الافتراضي إلى قاعات التكوين المختصة وميدان الرمي وهي التي تهدف إلى تمكين الأعوان والضباط المنتدبين حديثا من تكوين أساسي ومتخصص في المجال الديواني، إضافة إلى التعرف على مختلف آليات التكوين المستمر قصد تنمية القدرات وتدريب المكونين.وتم، خلال الحصة المسائية، تقديم الأعمال المنجزة في إطار مشروع " المواطنة الديوانية" بالتعاون مع المعهد النموذجي بنابل كتجربة متميزة في تحسيس النشئ بدور الديوانة في حماية المجتمع، و هو ما يتناسب مع موضوع الزيارة الدراسية للوفد النجيري المتمثل في : " الجمارك تحمي بيقظتها و التزامها المجتمع بافريقا" وكذلك مع شعار المنظمة العالمية للديوانة لسنة 2026 و شعار الإدارة العامة للديوانة: " الديوانة درع لحماية الاقتصاد الوطني و المجتمع".يذكر أن الزيارة الدراسية للوفد النيجيري، انطلقت يوم أمس و تتواصل إلى غاية يوم 30 أكتوبر وسيتم خلالها مواصلة الأنشطة التكوينية وذلك في إطار دعم التعاون التونسي النيجيري في مجال التكوين الديواني.