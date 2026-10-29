رئيسة الحكومة تؤدي زيارة إلى معرض «منصة التنمية السيادية: الحلول الروسية المتطورة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية»

إثر اختتام الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي - الإفريقي المنعقد اليوم في موسكو، زارت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، أجنحة المعرض المنتظم بالمناسبة تحت عنوان «منصة التنمية السيادية: الحلول الروسية المتطورة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية» رفقة رؤساء دول وحكومات إفريقية، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتم خلال المعرض، وفق بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة، استعراض أحدث الحلول والتقنيات الروسية الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والبنية التحتية الرقمية والمالية، والأمن الطاقي والأمن المائي، إلى جانب الأمن الغذائي، من خلال تقنيات معالجة المياه والإنتاج الفلاحي والصناعات الدوائية ورقمنة الخدمات الصحية.كما تم عرض عدد من المشاريع الروسية الجاري تنفيذها في بعض الدول الإفريقية والمبادرات المقترحة لدعم السيادة الوطنية وتحقيق التنمية العادلة، "خاصة وأن روسيا مستعدة لإنجاز عديد المشاريع الكبرى بأحدث التقنيات في كل البلدان الافريقية والتعاون معها على أساس الندية والمنافع المشتركة والاحترام المتبادل"، وفق نص البلاغ.