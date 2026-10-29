صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة المستودع البلدي للحجز بمعتمدية المحرس بكلفة قدرت ب546 ألفً د

انطلقت أمس الاربعاء أشغال تهيئة المستودع البلدي للحجز بمعتمدية المحرس الذي تبلغ كلفته الجملية 546 ألفً دينارً، وتُقدّر مدة إنجازه التعاقدية بـ180 يومًاويتضمن المشروع تهيئة الفضاء وتأمين محيطه، وإنجاز سور وبوابتين حديديتين، إلى جانب إحداث فضاء للحارس، ومكتب وتهيئة الأرضية وتبليطها، بما يساهم في تحسين ظروف استغلال هذا المرفق وتعزيز التصرف فيهوأدّى والي صفاقس، محمد الحجري، في هذا الاطار،زيارة ميدانية إلى بلدية المحرس لمتابعة المشاريع البلدية والوقوف على مدى تقدم إنجازها، والاطلاع على البرامج التنموية الرامية إلى تحسين البنية التحتية ،والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العمومية بالمنطقةواطّلع الوالي، بالمناسبة، على عرض حول أبرز المشاريع البلدية المنجزة والجاري تنفيذها، إلى جانب البرامج المبرمجة للفترة القادمةكما عاين أشغال صيانة وتعبيد الطرقات البلدية بنهج فرحات حشاد، المنجزة في إطار برنامج سنة 2025، واطّلع بمنطقة "سيدي حمد يونقة" على مشروع تجديد الإنارة العمومية، وتركيز نقاط ضوئية جديدة ضمن برنامج يهدف إلى تحسين الإنارة وتيسير تنقل المواطنين، مع اعتماد حلول طاقية بديلة من خلال تجهيزات تعمل بالطاقة الشمسيةوشملت الزيارة أيضا ،"كورنيش" المحرس، حيث اطّلع والي صفاقس على وضعية الفضاء الشاطئي، ومراحل إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئته وتطويره، والتي انطلق مكتب الدراسات في إنجازها منذ 24 سبتمبر 2026وتندرج هذه الدراسة في إطار التوجه نحو تثمين الواجهة البحرية للمدينة ،وتحسين الفضاءات العامة وتعزيز مقوماتها السياحية، خاصة في ظل تصنيف المحرس بلدية سياحيةكما تم خلال الزيارة الاطلاع على جملة من المشاريع البلدية، من بينها مشروع صيانة وتعبيد الطرقات بكلفة تقديرية تفوق 611 ألف دينار، ومشروع تجديد وتوسعة شبكة التنوير العمومي بمناطق التوسع في إطار برنامج «FICOLL II»، بكلفة تقارب 396 ألف دينار، والذي يشمل تركيز 23 نقطة ضوئية بالطاقة الشمسية ،و81 نقطة ضوئية مرتبطة بالشبكة الكهربائيةوأكد الوالي صفاقس، بالمناسبة، أهمية مواصلة المتابعة الميدانية للمشاريع البلدية ،والعمل على تسريع نسق إنجازها واحترام الآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الجهوية والمحلية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، بما يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة والاستجابة للأولويات التنموية المحلية