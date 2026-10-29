JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:46 Tunis

تطاوين: يوم إعلامي حول تثمين المياه المالحة بحوض الغرياني

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat/tataouine.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 25 ث
      
احتضنت ولاية تطاوين فعاليات اليوم الإعلامي حول تثمين المياه المالحة بحوض الغرياني
وتضمّنت فعاليات هذا اليوم عرضا حول واقع القطاع الفلاحي بمنطقة الغرياني من معتمدية الصمار، وآخر حول التجربة النموذجية بمنطقة الغرياني ،والتي قدّمتهما باحثة من المعهد الوطني للمناطق القاحلة ، حيث أكّدت أن التجربة تتمثل في تثمين المياه المالحة في عدد من الزراعات على مساحة هكتار واحد بالاعتماد على حزمة فنية

وأوضحت في هذا الصدد، أنّ التجربة أفرزت نتائج إيجابية على مستوى مردودية الزراعات في علاقة بإنتاجية المياه، كما كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على وضعية أشجار الزيتون بالمستغلة الفلاحية التجريبية
واكدت الباحثة أنّ التجربة غيرت النظرة التقليدية للمياه المالحة، بما يتيح فرصة للفلاحين في الجهة لتنويع مصادر الدخل، وتحيين المنتوج الفلاحي ، وبالتالي تطوير هذه التجربة، وتوسعتها تدريجيا كخطوة لتحويل التحديات الطبيعية إلى فرص استثمار ،ومن عائق أمام النشاط الفلاحي إلى بارقة أمل لفلاحي الجهة ضمن آلية تتكيّف مع الظروف الطبيعية،والتغيرات المناخية ،وقلة التساقطات ،وارتفاع نسبة ملوحة المياه

كما أبرزت ممثلة المعهد الوطني للمناطق القاحلة أنّ الهدف من التجربة إيجاد منظومة زراعية محسّنة، مستعرضة مكوّنات المنظومة المعتمدة فنيا واقتصاديا
وأكدت في سياق متّصل، على أهمية التداول و الدورة الزراعية التي يتمّ الارتكاز عليها وفق قواعد علمية مدعومة بالمعارف الفنية للفلاحين التي تمّ دمجها ضمن هذه التجربة، والتي تنتهج إدارة الري، واختيار المادة النباتية كمفتاحين أساسين لنجاحها مع إمكانية تعميم هذه التجربة ،بما يساهم في تنويع الإنتاج وتعزيز المردودية الاقتصادية للمستغلات الفلاحية خاصة في زراعات الحبوب والخضر،و أشجار الزيتون، و بدرجة أقل أنواع من الأشجار المثمرة

وأبرز والي الجهة ، امير القابسي لدى إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي،أهمية القطاع الفلاحي الذي يعتبر من أهمّ مقومات الاقتصاد الوطني التي يرتكز عليها لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي ،بما ما يقتضي تحديث آلياته بما فيها مسألة تثمين المياه في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338654

babnet

كل الأخبار...

20:46 - بنزرت: تنفيذ قرار إسقاط حق في عقار دولي فلاحي بأم هاني من معتمدية منزل بورقيبة
20:44 - تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بصفاقس و إيقاف عناصرها الرئيسية
20:40 - ضبط التدابير الفنية لإعادة تهيئة الحمامين الاستشفائيين بوشتاتة وسيدي سالم بجندوبة وبنزرت
20:37 - بن عروس: تواصل البرنامج الوطني للرحلات المدرسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية ذات الأولوية
20:27 - رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بروسيا
20:25 - أريـانـة : انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بصابة تناهز 2400 طنّ
20:12 - بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
19:45 - خبراء في طب الشغل يستبعدون إدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المهنية في تونس
19:37 - وزارة التربية: انطلاق التسجيل يوم 3 نوفمبر 2026 لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027
19:34 - بوتين: روسيا وإفريقيا تقران خطة عمل مشتركة حتى 2029 في ختام قمة موسكو
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
23°-15
21°-13
21°-14
20°-14
  • Avoirs en devises 24098,1
  • (29/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35241 DT
  • (29/10)
  • 1 $ = 3,01418 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/10)     1720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/10)   29205 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab