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بنزرت:انطلاق فعاليات " الطيران الشراعي دون محرك" بمنطقة بني عوف ببنزرت الشمالية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 07:53 قراءة: 1 د, 8 ث
      
انطلقت أمس الاربعاء فعاليات " الطيران الشراعي دون محرك" المدرجة ضمن فعاليات البطولة العربية الثالثة للرياضات الجوية التي تحتضنها بلادنا خلال الفترة المتراوحة بين 27 أكتوبرالجاري و1 نوفمبرالقادم،بمنطقة بني عوف ببنزرت الشمالية بمشاركة اكثر من 70 رياضي ورياضية من 11 دولة عربية


وشهدت فعاليات اليوم الأول مشاركة اكثر من 70 جمعية ومنتخب من محترفي هذه الرياضة ،الى جانب حضور ما يناهز 1000 شخصا من المغرمين بالرياضات الجوية من جميع الفئات والأعمار،علاوة على النسيج الجمعياتي الذي أثث الفعاليات المصاحبة التي تم تنظيمها بالمناسبة في اطار قرية تنشيطية،وشبابية ،وتلمذية
و اكد والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة، حرص مختلف المصالح المعنية على دعم وإنجاح البطولة العربية الثالثة التي تستضيفها تونس بين ولايتي نابل وبنزرت ،وإحكام تنظيم كبرى التظاهرات، والبطولات العربية والدولية ،الرياضية منها وغيرها من الفعاليات

ومن جهته، افاد رئيس الجمعية الرياضية للقفز بالمظلات والأنشطة الجوية ببنزرت ،محفوظ العوجي ان الدورة العربية الثالثة هي احد عناوين الامتياز المعروف عن البلاد التونسية في مجالات حسن التنظيم ،والتاطير، والاشعاع الرياضي والسياحي ، لافتا الى ان الدورة الحالية شهدت تعزيزا هاما في مجال التحكيم التونسي من خلال إضافة 8 حكام تونسيين
وقال الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الجوية ، محمد خليل ان هذه الدورة شهدت مشاركة قياسية من 11 دولة عربية ، مشيدا بنجاح التنظيم على جميع المستويات من قبل السلط والجامعة التونسية

يشار ان مسابقات "الطيران الشراعي دون محرك " بمنطقة بني عوف ستتواصل يوم الخميس
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