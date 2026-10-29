ولاية سوسة : متابعة مشروع إحداث أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة

في إطار متابعة المشاريع العمومية بهدف الرفع من نسق إنجازها ،والحرص على إتمام الأشغال وفقا للشروط المتفق عليها ، انعقدت يوم الاربعاء بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مشروع أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضةواستعرضت الجلسة الأقساط التى في طورالإنجاز، مع تقديم جملة من المقترحات، والحلول الكفيلة للرفع من نسق التنفيذ حسب روزنامة مضبوطة زمنياوأكد والي سوسة ،سفيان التنفوري أن هذا المشروع بمختلف أقساطه محل متابعة مستمرة مركزيا وجهويا، إذ يعد من المشاريع الوطنية ذات البعد الإقليمي و الدولي، وفي هذا الإطار تنعقد الجلسة بهدف الرفع من نسق إنجاز الأشغال واستلام المشروع في أفضل الآجال التعاقديةودعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف ،والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع ،واتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة في الغرض، مع حث المقاولة على إتمام الأشغال المسندة له في الآجال المحددةواكب الجلسة بالخصوص،الكاتب العام للولاية، والمديرالعام للتكوين بوزارة الداخلية،والمدير الجهوي للتجهيز، ومديرة وحدة الإسناد بالإدارة العامة للتكوين،ورئيسة دائرة المجلس الجهوي