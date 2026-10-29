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قابس: تطور ملحوظ لقطاع الفلاحة السقوية بمساحة جملية ب25963هكتارا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 14:09 قراءة: 0 د, 55 ث
      
شهد قطاع الفلاحة السقوية بولاية قابس خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث بلغت جملة المساحات المروية 25963 هكتارا تتوزع الى 18542 هك مناطق سقوية عمومية و7421 هك مناطق سقوية خاصة


وأفادت مصالح الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس ان معدل الاستغلال بالمناطق السقوية بلغ 85 بالمائة، ونسبة التكثيف الزراعي 122 بالمائة ،فيما ناهزت نسبة التجهيز بمعدات الاقتصاد في مياه الري 67 بالمائة
وأفادت أيضا ، ان معدل الانتاج الفلاحي خلال الخمس السنوات الأخيربلغ 62 الف طن من الزيتون، و21 ألف طن من التمور، و22 ألف طن من الرمان ،و370 ألف طن من الخضر، و34520 طن من الباكورات الجيوحرارية ،وحوالي 205 ألف طن من الأعلاف

كما تقدر صابة الزيتون للموسم الحالي بولاية قابس حسب المصالح الفلاحية 50 ألف طن ،منها 49 ألف طن متأتية من القطاع السقوي ،و1000 طن من القطاع المطري ،وذلك مقابل 73 ألف طن خلال الموسم الفارط
ويبلغ عدد الأشجار الحاملة لل"صابة "2.4 مليون شجرة زيتون ،ويتراوح معدل انتاج الشجرة الواحدة بالقطاع السقوي بين 20 و45 كلغ

من جهة أخرى تعد ولاية قابس 51 معصرة، حيث تم خلال الموسم الفارط تشغيل 48 معصرة منها بطاقة تحويل جملية بلغت 1002 طن في اليوم الواحد
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