منتدى اقتصادي تونسي كاميروني حول قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والبنية التحتية

انطلقت الثلاثاء، بالعاصمة الكامرونية ياوندي، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الكاميروني المخصّص لقطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والبنية التحتية، والذي تتواصل أشغاله إلى يوم 29 أكتوبر الجاري.وتندرج هذه التظاهرة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) من خلال التمثيلية التجارية التونسية بالكاميرون، تحت إشراف السفارة التونسية بياوندي، بكل من ياوندي ودوالا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والكاميرون، والتعريف بقدرات المؤسسات التونسية في السوق الكاميرونية، وتشجيع إقامة شراكات مستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.ويتضمن برنامج التظاهرة التي تعرف حضور موفدي وممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية التونسية لقاءات مهنية ثنائية (B2B) مع الفاعلين الاقتصاديين الكاميرونيين الحكوميين والخواص لغرض التعريف بمنتجات وخبرات الشركات التونسية وتبادل المعلومات واستكشاف فرص الاستثمار في السوق الكاميرونية وبحث إمكانيات إقامة أوجه تعاون ثنائي ملموس، فضلا عن زيارة عدد من المؤسسات والمواقع الإقتصادية لاسيما بمدينة دوالا.وقد القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بياوندي فخري عمامري، على افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية، بحضور ممثلين عن وزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية ، ووزارة الإسكان والتطوير العمراني ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصفقات العمومية، وفق بلاغ للسفارة نشرته اليوم الاربعاء.