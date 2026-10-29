الرئيس الروسي يستقبل عدد ا من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء يوم الأربعاء، بقصر الكرملين، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وعددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الروسية الإفريقية الثالثة التي تحتضنها العاصمة الروسية موسكو.وحضرت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرف رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركين في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة.وتؤدي رئيسة الحكومة أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2026 زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الروسية الأفريقية الثالثة التي تنعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بالعاصمة الروسية موسكو.