رئيسة الحكومة تزور جناح تونس في معرض موسكو

قامت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء، بزيارة الجناح التونسي في معرض موسكو، مرفوقة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وذلك على إثر زيارتها لمعرض «منصة التنمية السيادية: الحلول الروسية المتطورة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية».وقد أشرف على إعداد الجناح التونسي بالمعرض، سفارة الجمهورية التونسية بموسكو بالتعاون مع مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ومركز النهوض بالصادرات بموسكو، وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.وضم الجناح التونسي عينات من المنتجات الغذائية التونسية التي تشهد إقبالًا في السوق الروسية على غرار زيت الزيتون والتمور، إلى جانب الترويج للوجهة السياحية التونسية والتعريف بمقوماتها والامكانات التي تزخر بها.وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أهمية رفع وتيرة المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس وروسيا، وتنويع الصادرات التونسية، بما يعزّز حضور المنتجات التونسية في السوق الروسية ويفتح آفاقًا أوسع أمام المؤسسات التونسية، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.يذكر أن رئيسة الحكومة تؤدي أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2026 زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الروسية الأفريقية الثالثة التي تنعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بالعاصمة الروسية موسكو.