إيبولا: تونس تؤكّد جاهزية منظومتها الصحية وتاهبها للطوارئ والتزامها بالتعاون الإفريقي

أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، جاهزية المنظومة الصحيّة للترصد والتأهب للطوارئ في تونس، والتزامها بالتعاون الإفريقي لحماية السكان والحدّ من انتشار وباء "إيبولا".كان ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزاري افتراضي استثنائي نظّمه المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمتابعة تطورات وباء إيبولا الناجم عن سلالة "بونديبوغيو".وركّز الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الصحة، على ثلاث أولويات عملية تتنقل أساسا في الترصد والإنذار المبكر لرصد المخاطر و تعزيز المراقبة والوقاية من انتشار العدوى عبر الحدود و التنسيق بين الدول لتسريع الاستجابة الصحية.