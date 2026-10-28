البطولة الوطنية لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة العاشرة والترتيب
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت اليوم الأربعاء:
النتائج
- النادي الصفاقسي 78 - 76 شبيبة القيروان
- الدالية الرياضية بقرمبالية 59 - 74 النادي الإفريقي
- الملعب النابلي 73 - 65 النجم الرادسي
- نادي حمام سوسة 64 - 79 النجم الساحلي
- الاتحاد المنستيري 101 - 62 شبيبة المنازه
- نجم حلق الوادي 85 - 60 اتحاد الأنصار
الترتيب بعد الجولة العاشرة
| الفريق | النقاط | المقابلات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| الاتحاد المنستيري | 19 | 10 |
| النادي الإفريقي | 19 | 10 |
| شبيبة القيروان | 19 | 10 |
| النجم الساحلي | 17 | 10 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 16 | 10 |
| النادي الصفاقسي | 16 | 10 |
| نجم حلق الوادي | 15 | 10 |
| الملعب النابلي | 14 | 10 |
| شبيبة المنازه | 12 | 10 |
| النجم الرادسي | 12 | 10 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 11 | 10 |
| اتحاد الأنصار | 10 | 10 |
النتائج
- النادي الصفاقسي 78 - 76 شبيبة القيروان
- الدالية الرياضية بقرمبالية 59 - 74 النادي الإفريقي
- الملعب النابلي 73 - 65 النجم الرادسي
- نادي حمام سوسة 64 - 79 النجم الساحلي
- الاتحاد المنستيري 101 - 62 شبيبة المنازه
- نجم حلق الوادي 85 - 60 اتحاد الأنصار
الترتيب بعد الجولة العاشرة
| الفريق | النقاط | المقابلات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| الاتحاد المنستيري | 19 | 10 |
| النادي الإفريقي | 19 | 10 |
| شبيبة القيروان | 19 | 10 |
| النجم الساحلي | 17 | 10 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 16 | 10 |
| النادي الصفاقسي | 16 | 10 |
| نجم حلق الوادي | 15 | 10 |
| الملعب النابلي | 14 | 10 |
| شبيبة المنازه | 12 | 10 |
| النجم الرادسي | 12 | 10 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 11 | 10 |
| اتحاد الأنصار | 10 | 10 |
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