البطولة الوطنية لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة العاشرة والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت اليوم الأربعاء:- النادي الصفاقسيشبيبة القيروان- الدالية الرياضية بقرمباليةالنادي الإفريقي- الملعب النابليالنجم الرادسي- نادي حمام سوسةالنجم الساحلي- الاتحاد المنستيريشبيبة المنازه- نجم حلق الوادياتحاد الأنصار| الفريق | النقاط | المقابلات || -------------------------- | ------ | --------- || الاتحاد المنستيري || 10 || النادي الإفريقي || 10 || شبيبة القيروان || 10 || النجم الساحلي || 10 || الدالية الرياضية بقرمبالية || 10 || النادي الصفاقسي || 10 || نجم حلق الوادي || 10 || الملعب النابلي || 10 || شبيبة المنازه || 10 || النجم الرادسي || 10 || النادي الرياضي بحمام سوسة || 10 || اتحاد الأنصار || 10 |