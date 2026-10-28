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تونس تحتضن ورشة إقليمية حول التبريد المستدام والنجاعة الطاقية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 20:08 قراءة: 1 د, 29 ث
      
تحتضن تونس يومي 28 و29 أكتوبر 2026 أشغال الورشة الإقليمية الثانية حول مخططات العمل الوطنية للتبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجامعة الدول العربية، بهدف دعم الجهود الإقليمية في مجال التبريد المستدام والنجاعة الطاقية.


وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، خلال افتتاح الورشة الأربعاء، أن التبريد لم يعد مجرد مسألة رفاهية، بل أصبح ركيزة ترتبط بالأمن الطاقي والصحة العمومية والعدالة الاجتماعية والتأقلم مع التغيرات المناخية.


وأشار إلى أن موجات الحر الاستثنائية التي شهدتها تونس والمنطقة مؤخراً أبرزت أهمية هذا القطاع، موضحاً أن التكييف استأثر بنحو 60 بالمائة من القدرة المطلوبة على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة.


واستعرض البكاري أبرز الإجراءات التي اعتمدتها تونس في مجال التبريد والنجاعة الطاقية، من بينها التأشير الطاقي الإجباري للمكيفات والثلاجات، والتقنين الحراري للبناءات، وبرامج عزل الأسطح وتحسين النجاعة الطاقية في المباني العمومية.

كما أشار إلى نجاح أول تجربة نموذجية صناعية في تونس في مجال تكنولوجيا تخزين البرودة، أطلقتها الوكالة سنة 2021 في مصنع للمشروبات بالوطن القبلي، والتي أثبتت جدواها الاقتصادية والطاقية. وأعلن كذلك عن إطلاق برنامج للفترة 2026-2027 لإشهاد المحركات المستخدمة في ضواغط التبريد الصناعي والمصادقة عليها.

وفي السياق ذاته، أعلن عن مشروع جديد لسنة 2027، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الصندوق العالمي للبيئة، يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة المرتبط بالتبريد على امتداد سلسلة القيمة الغذائية.

وأوضح أن الوكالة تعمل أيضاً على إعداد كراس شروط خاص بمرافق التبريد، بهدف تأطير التدقيق الطاقي في القطاع الصناعي وتيسير النفاذ إلى دعم صندوق الانتقال الطاقي، إلى جانب مواصلة إنجاز مشروع شبكة نموذجية للتدفئة والتبريد الحضريين بباب سعدون.

وأكد البكاري أن تونس تعمل على تحويل مخططاتها الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة وقابلة للتمويل، مع وضع خبراتها في هذا المجال على ذمة البلدان العربية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويساعد على مواجهة التحديات المناخية المشتركة.
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