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بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية اليوم بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتـي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 08:23 قراءة: 1 د, 41 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية، أنه يحجر وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجُزء المُمتدّ بين مُفترق شوشة رادس ومُفترق برج الوزير الزهراء بداية من السّاعة 10.30 إلى السّاعة 20.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدّخول، وذلك بمناسبة احتضان ملعب حمادي العقربي برادس لمقابلة الجولة السابعة ذهاب لبُطولة الرّابطة المُحترفة الأولى لكُرة القدم التي ستدُور الخميس 29 أكتوبر 2026 على السّاعة 14.30 بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتـي.


وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري، أن فتح أبواب الملعب، سيكون بداية من السّاعة 11.30 ويُستحسنُ القدُوم في أوقات مُبكّرة. كما يتعيّنُ على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وُجوبا بجميع البوّابات المُتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة، مُفترق وادي مليان، مُفترق BSB، مُفترق نوبو).


وتجنبا للاكتظاظ المُرُوري عند دُخول الجماهير الرّياضيّة، أفاد البلاغ بأنه تم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر "VIRAGE" وحاملي الاشتراكات "PELOUSE" ويُمكنُ الوُصُول إليه عبرمحول الملعب ثمّ المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا اتجاه المأوى الشمال أو عبر مُفترق نوبُو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثمّ الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.


وتم وفق ذات البلاغ تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي الاشتراكات والتذاكر "ENCEINTE + TRIBUNE" وحاملي التذاكر "PELOUSE" ويُمكنُ الوُصُول إليه عبرالطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مُفترق بُرج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون أو عبرالطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون، أوعبرمُفترق نوبو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثمّ الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي. ويكُون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصّحافيّين.

ودعا البلاغ كافة الجماهير الرّياضيّة إلى إيواء سيّاراتهم داخل المآوي المُخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيُولة المُرُوريّة أثناء خرُوج الجماهير.

وأكدت وزارة الدّاخليّة على ضرُورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السّياقة المُتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة.

ودعت الوزارة كافة مُستعملي الطريق إلى تجنب استعمال الطريق الرّابطة بين رادس والزهراء مُرُورا بمُفترق فرحات حشاد (نوبو) أثناء خرُوج الجماهير الرّياضيّة، وقاصدي المدينة الجديدة والياسمينات إلى المُرُور عبر مُحوّل السان جاك عوضا عن شوشة رادس كما يُستحسنُ استعمال طريق السّريعة الجنوبيّة مُرُورا بقنطرة وادي مليان لقاصدي الضاحية الجنوبيّة.
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