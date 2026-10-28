توزر: طور نفسك: مخيم ثقافي صحي يستفيد منه الناشئة والشباب بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة

تحتضن دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر يومي 27 و28 أكتوبر المخيم الثقافي الصحي "طور نفسك" الذي تنظمه بالشراكة مع برنامج من أجل حياة صحية وهو مخيم تربوي ثقافي صحي يهدف إلى تعزيز الصحة والتوازن النفسي والجسدي لدى الأطفال والناشئة والشباب من خلال أنشطة متنوعة.ونفذ المخيم في هذا السياق أنشطة رياضية فنية وابداعية وتوعوية حول العادات الصحية السليمة للفئة العمرية المتراوحة من 9 إلى 12 سنة بتأطير من مجموعة من الخبراء في مجال التغذية والصحة النفسية وأساتذة التربية البدنية.واعتبر مدير دار الثقافة سليم السعدي أن أجواء المخيم كانت محفزة على التعلم والابداع والتفاعل الإيجابي للأطفال المشاركين بهدف اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم واكتساب عادات صحية إيجابية وذلك من خلال الورشات الإبداعية الفنية والأنشطة الرياضية والتوعوية إلى جانب فقرات تساهم في ترسيخ العادات الغذائية السليمة وتنمية روح التعاون والثقة بالنفس لدى الأطفال فضلا عن تأثيث حصة موجهة للأولياء حول تربية الأبناء.وتخصص دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة ضمن أنشطتها لعطلة الخريف المدرسية حيزا هاما للأطفال إذ تنظم أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري ورشة تدريبية في البرمجة للأطفال باستعمال لغة "نفطة" وهي ورشة تهدف إلى تعريف الأطفال بمبادئ البرمجة والتفكير الحاسوبي بأسلوب مبسط باللغة العربية لفائدة الناشئة ممن ترامح أعمارهم من 9 إلى 14 سنة.ومن محاور هذه الورشة المتغيرات، العمليات الحسابية والمنطقية، الخوارزميات، الشروط، الحلقات، الدوال والقوائم ومن شأن هذه المحاور تنمية التفكير المنطقي وحل المشكلات والابداع من خلال انجاز مشاريع برمجية بسيطة.