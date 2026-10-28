سفارة تونس بفرصوفيا تنظم لقاء تفاعليا مع الطلبة التونسيين بمناسبة انطلاق السنة الجامعية الجديدة

نظّم سفير تونس بفرصوفيا، توفيق الشابي، لقاء تفاعليا مع عدد من الطالبات والطلبة التونسيين، وذلك بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2026/2027، وفي إطار الإحاطة بالطلبة التونسيين ببلدان الاعتماد ومتابعة مسارهم الجامعي، وفق ما جاء في بلاغ للسفارة التونسية.وأكد السفير، بالمناسبة، حرص البعثة الدبلوماسية على مواصلة مرافقة الطلبة وتقديم الدعم القانوني والإداري لهم، بما يساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم خلال مسيرتهم الجامعية ويعزز اندماجهم في بلدان الإقامة.وشدد على أن نجاح الطلبة وتميزهم في مساراتهم الأكاديمية والمهنية يمثلان مصدر اعتزاز لتونس، داعيا إياهم إلى مواصلة التواصل مع السفارة وتعزيز الصلة بها، بما يتيح متابعة مشاغلهم ومرافقتهم عند الاقتضاء.ومثل اللقاء مناسبة للطالبات والطلبة، من القدامى والجدد، للتعارف وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز روابط التواصل والتضامن فيما بينهم، وذلك بمشاركة عدد من الشبان المهنيين التونسيين المقيمين في بولونيا، الذين تقاسموا معهم تجاربهم المهنية والأكاديمية، في أجواء ودية عكست روح التواصل والتآزر بينهم.