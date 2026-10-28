المؤتمر العلمي الدولي السابع للهندسة الكهروميكانيكية وتطبيقاتها يلتئم بولاية سوسة بمشاركة تونسية عراقية

انتظمت يومي 27 و28 أكتوبر 2026 بولاية سوسة، فعاليات المؤتمر العلمي السابع للهندسة الكهروميكانيكية وتطبيقاتها، الذي نظمته جامعة صفاقس بالتعاون مع كلية الهندسة الكهروميكانيكية بالجامعة التكنولوجية العراقية، وجامعة الزهراء.وبيّن رئيس جامعة صفاقس أحمد حاج قاسم، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة، أن جامعة صفاقس ترتبط بعلاقات تعاون متينة مع الجامعات العراقية منذ عقود، حيث استقبلت طلبة وباحثين من العراق، وأرسلت بدورها طلبة تونسيين إلى بغداد والموصل، بما ساهم في إثراء التجارب العلمية والثقافية.من جهته، أكد عميد كلية الهندسة الكهروميكانيكية غسان عبد الحسين بلال أهمية هذا المؤتمر العلمي الدولي، معربا عن اعتزازه باستضافة جامعة صفاقس لأشغاله.وأشار إلى أن الهندسة الكهروميكانيكية تقف اليوم عند مفترق طرق، باعتبار أن الهندسة الحديثة لم تعد تقتصر على التطور المنفصل في التشغيل الكهربائي أو التصميم الميكانيكي، بل تقوم على التكامل الفعال بين المجالين.وفي السياق ذاته، أوضح عميد كلية الحسين الجامعة في العراق صالح مهدي القرعاوي أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع تسارع التطورات العلمية والتكنولوجية، وهو ما يضاعف مسؤولية المشاركين والمؤسسات التعليمية والبحثية في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة حقيقية تخدم المجتمع وتسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.