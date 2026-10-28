الوكالة الوطنية للترددات تعلن عن تنظيم امتحان للحصول على شهادة راديو الهواة لسنة 2026

أعلنت الوكالة الوطنية للترددات، عن تنظيم امتحان للحصول على شهادة راديو الهواة (صنف 1وصنف 2) وذلك يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوكالة.ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى إتمام الاستمارة بكل دقة مصحوبة بالوثائق المطلوبةوتُودع المطالب في الفترة الممتدة بين 09 و27 نوفمبر 2026 مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للترددات، أوعبر رسالة مضمونة الوصول على العنوان التالي: "39 نهج صدربعل، 1002 تونس البلفيدير"، على أن يتم اعتماد ختم مكتب الضبط بالوكالة لتحديد تاريخ ورود المطالبكما أفادت، بأن المطالب التي تحتوي على نسخة من وصل مطلب الحصول على البطاقة عدد 03 تقبل إلى حين موافاة الوكالة بالوثيقة الأصلية، شريطة أن يكون المطلب مصحوبا بوصل في تحويل مبلغ قدره 60,500 دينارا كمعلوم للمشاركة في الامتحان على الحساب الجاري للوكالة المدرج بالاستمارةوفي السياق ذاته، أكدت الوكالة أنه سيتم رفض كل مطلب ورد بعد الآجال أولم يستوف الوثائق المطلوبة، على أن يتم نشر قائمة اسمية للمقبولين لاجتياز الامتحان بهو الوكالة وعلى موقع الواب يوم 03 ديسمبر 2026