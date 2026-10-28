معهد رؤساء المؤسسات: انقطاعات الكهرباء خلال صائفة 2026 كبّدت المؤسسات خسائر بـ1.269 مليار دينار

أظهرت نتائج استبيان أعدّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول التداعيات الاقتصادية لانقطاعات التيار الكهربائي المسجلة خلال شهري جويلية وأوت 2026، أنتعرضت لانقطاعات في الكهرباء، من بينهاشهدت انقطاعات عدة مرات في اليوم.وتسببت هذه الانقطاعات في خسارة معدل، فيما صرّحتبخسارة 20 يوم عمل على الأقل، أي ما يعادل شهراً كاملاً من العمل.وشمل الاستبيان عينة تتكون منوقدّر المعهد الخسائر في القيمة المضافة المباشرة الناجمة عن توقف الأنشطة بسبب انقطاعات الكهرباء بنحو، دون احتساب الأضرار الأخرى، على غرار الخسائر المادية التي لحقت بالتجهيزات، وخسارة الحرفاء، والخطايا المحتملة.كما صرّحتبتراجع رقم معاملاتها، من بينها 83 بالمائة تنشط في القطاع الصناعي. وأفادتبعدم احترام آجال التسليم، وما ترتب عن ذلك من خطايا تأخير أو خسارة حرفاء، فيما لجأتإلى المناولة أو التوريد لتدارك الاضطرابات.وفي مواجهة مخاطر تكرار انقطاعات الكهرباء، أفادتبأنها تعتزم الاستثمار، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حلول بديلة أو تجهيزات لضمان التزود بالكهرباء، من بينها المولدات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التجهيزات الاحتياطية.ولفت المعهد إلى أن هذه النفقات، رغم مساهمتها في الحد من التعرض للانقطاعات، قد تستنزف موارد مالية على حساب الاستثمارات الإنتاجية، بما قد يؤثر في القدرة التنافسية للمؤسسات. كما تتوقف نجاعة هذه الحلول على الحاجيات من الكهرباء والظروف الفنية للاستعمال والقدرات التمويلية.وفي ما يتعلق بالتعويضات، كشف الاستبيان أنعن تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي، في حين صرّحتبأن لديها مطالب تعويض قيد الدرس أو مرفوضة.