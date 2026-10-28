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الرابطة المحترفة: توبيخ وخطية مالية بـ10 آلاف دينار للنادي البنزرتي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 18:02 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعه الأربعاء، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، بسبب العود للمرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالأمل الرياضي بحمام سوسة يوم 23 أكتوبر الجاري، لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.


وفي إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، قرر مكتب الرابطة معاقبة النجم الرياضي الخلادي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1000 دينار، بسبب إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالمستقبل الرياضي بقابس.


كما قرر المكتب تسليط خطية مالية قدرها 2000 دينار على المستقبل الرياضي بالقصرين، بسبب عدم وجود طبيب على بنك البدلاء خلال المباراة التي جمعته بالجمعية الرياضية بأريانة.


وقرر المكتب كذلك معاقبة المدرب المساعد لمستقبل القصرين، هشام السويسي، بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء لمباراتين، مع خطية مالية قدرها 1500 دينار، بسبب الاحتجاجات المتكررة على قرارات الحكم، التي أدت إلى إقصائه خلال المباراة ذاتها.

وفي سياق آخر، أُحيل الملف التأديبي لكل من رئيس نادي سبورتينغ المكنين ورئيس الاتحاد الرياضي بقصور الساف على اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم، بسبب تبادل العنف.

كما قرر مكتب الرابطة معاقبة سبورتينغ المكنين بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار، بسبب رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالاتحاد الرياضي بقصور الساف.
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