رئيسة الحكومة تواكب أشغال المنتدى الاقتصادي والإنساني «روسيا - إفريقيا» بموسكو

واكبت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، بمركز المعارض "غوستيني دفور" بموسكو، أشغال المنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا- إفريقيا، المنعقد تحت محور "نعمل معا على تطوير تعاون متبادل المنفعة وتعزيز إمكانات كل دولة من الدول الإفريقية"، حسب بلاغ لمصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة.وأشرف على افتتاح المنتدى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية بورندي، إيفاريست نداييشيمي.وتنعقد القمة الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا - إفريقيا بموسكو يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة 48 بلدا إفريقيا وحضور رؤساء 22 دولة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية وتطوير الشراكات الاقتصادية والإنسانية.وعلى هامش أشغال المنتدى، التقت رئيسة الحكومة الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، وعددا من رؤساء حكومات الدول الإفريقية.