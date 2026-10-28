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منوبة: دعوة الى تفعيل عدد من المطالب الجامعية في لائحة مهنية للمجلس القطاعي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 21:12 قراءة: 1 د, 18 ث
      
طالب أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بجهة منوبة، المنضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل (الفرع الجهوي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي) وممثلو النقابات الأساسية، بتفعيل عدد من المطالب الجامعية وإعادة فتح باب التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم العالي (كطرف اجتماعي يمثل سلك المدرسين الجامعيين.(
وتضمنت اللائحة المهنية الصادرة امس الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس القطاعي للفرع الجهوي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الذي انعقد مؤخرا تحت إشراف الاتحاد الجهوي، حق الجامعيين في زيادة خصوصية في الأجر لتعديل قدرتهم الشرائية والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مستوى مرتب شهري مع إدراج مساهمة وزارة التعليم العالي بصفتها عضوا شرفيا في تعاونية الجامعيين ضمن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2027، حتى يتسنى إطلاق خدمات التعاونية في أقرب الآجال الممكنة، وتمتيع الجامعيين بالتغطية الاجتماعية، وتمتيع سلك المدرسين المبرّزين بزيادة خصوصية مثل بقية الأسلاك.

وتمت الدعوة في ذات اللائحة، التى تحصلت صحفية "وات" على نسخة منها، الى مراجعة المقاييس الجديدة لمناظرة التأهيل الجامعي، وفق الملاحظات والاعتراضات المقدّمة من قبل الجامعيين، مع ضرورة فتح ملف البنية التحتية لمختلف المؤسسات الجامعية بالجهة وتوفير المعدّات والمستلزمات البيداغوجية لتحسين تأمين سير الدروس.
وجددوا تمسكهم بمبدأ الانتخاب بالجامعة التونسية العمومية وبحق الاختيار الحرّ والمسؤول والديمقراطي لممثليهم في مختلف الهياكل البيداغوجية، واكدوا ضرورة تشريك الجامعة العامة في تنقيح بعض فصول الأمر الانتخابي لتحسين الشفافية والنجاعة والحوكمة في تسيير الشأن الجامعي. 

كما شددوا، في ذات اللائحة، على اهمية تشريك الجامعة العامة ضمانا للشفافية المطلقة على غرار المشاركة في الحركة الوطنية لنقل المدرسين، والمشاركة الفعلية في الصياغة النهائية للانظمة الأساسية لمختلف أسلاك المدرسين الجامعيين (أساتذة باحثين، تكنولوجيين، مبرّزين) على أساس المقترح الذي قدّمته الجامعة العامة، مع التنصيص على الانعكاسات المالية لكل سلك من المدرسين.
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