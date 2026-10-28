وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لمنح الماجستير والدكتوراه بالخارج بعنوان 2027-2028

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب الترشح لبرنامج منح إعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج بعنوان السنة الجامعية 2027-2028، لفائدة الطلبة المتفوقين في اختصاصات تندرج ضمن الأولويات الوطنية، بهدف دعم التميز الأكاديمي وتشجيعهم على الالتحاق بجامعات أجنبية مرموقة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها أمس الثلاثاء، أن المؤسسات الجامعية مدعوة إلى إحالة قوائم الطلبة الأوائل إلى رئاسة الجامعة في أجل أقصاه 17 نوفمبر 2026، فيما حُدّد يوم 21 ديسمبر 2026 آخر أجل لإيداع ملفات الترشح الورقية، بعد استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني.وتتولى رئاسات الجامعات ترتيب ملفات المترشحين وإحالتها إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية قبل 8 جانفي 2027، على أن يتم استكمال دراسة الملفات قبل 29 جانفي 2027، والقيام بالانتقاء النهائي يوم 3 فيفري 2027، ثم إعلام المقبولين نهائيا يوم 5 فيفري 2027.ويشمل البرنامج حاملي شهادة المهندس وطلبة السنة الثالثة إجازة وطلبة السنة الرابعة "باشلور"، وفق معايير احتساب المعدلات والترتيب التفاضلي المحددة بالمنشور المنظم للمنح.وبالنسبة إلى الدراسة بالجامعات الكندية، يتعين على المترشحين المبادرة بتقديم مطالب التسجيل المبدئي لدورة خريف 2027 أو شتاء 2028، والاتصال بالبعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية بمونتريال للاطلاع على الجامعات وشروط القبول المعتمدة.