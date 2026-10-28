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باجة: يوم علمي تحسيسي وعيادات لتقصي السرطانات الأنثوية بالمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 19:22 قراءة: 1 د, 0 ث
      



باجة 28 أكتوبر 2026(وات/ مكتب باجة) - انتظم، اليوم الأربعاء، بالمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة يوم تحسيسي وعلميّ للتعريف بالسرطانات الأنثوية، تخلّلته عيادات لتقصي سرطاني الثدي وعنق الرحم وورشات حول التغذية السليمة، وذلك  في إطار تظاهرة "أكتوبر الوردي".
وأوضحت منسقة اليوم التحسيسي، الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بباجة، فاتن الدريدي، أنّ هذه التظاهرة العلميّة تنتظم بمشاركة عدد كبير من أطباء أمراض النساء والتوليد ومختصين في الأشعة وقابلات، وتستهدف قرابة 300 طالب بالمعهد من أجل نشر المعلومة الصحيحة في صفوف الشباب حتى يكتسبوا ثقافة علمية صحية تنعكس على كامل محيطهم.

وأضافت، في تصريح لصحفيّة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم يتضمن جانبا علميّا لفائدة الطلبة للتعريف بسرطاني الثدي وعنق الرحم وعلاماتهما، وكيفية التقصي المبكر والتشخيص، وجانبا آخر عمليّا يتمثل في ورشات وقاعات مخصصة للتقصي والكشف بالصدى تتيح للمشاركات الاستفادة من فحوصات مجانية، كما يشمل ورشة حول التغذية والوقاية من السمنة  للحماية من الامراض المزمنة والامراض السرطاني
كما قُدّمت، بالمناسبة، مداخلات حول سرطان الثدي باعتباره مسؤولية جماعية، وحول سبل الوقاية وتقصي وتشخيص سرطان الثدي والتكفل به، وشرح علاقة التغذية بالوقاية من السرطانات في الحاضر والمستقبل ومقاومة السمنة.

من جانبها، قالت المنسقة بتظاهرة "أكتوبر الوردي"، نجاح الردادي، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا اليوم يمثل أحد المحطات الهامة في شهر أكتوبر الوردي بولاية باجة التي شهدت فعاليات مكثّفة لفائدة شريحة كبيرة من النساء من مختلف الاعمار خاصة بين يومي 21 و28 أكتوبر الجاري.
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