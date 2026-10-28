كأس الاتحاد الإفريقي: برنامج مباريات النادي الصفاقسي في دور المجموعات
يخوض النادي الرياضي الصفاقسي منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري وأسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي.
وفي ما يلي برنامج مباريات النادي الصفاقسي:
الجولة الأولى | من 27 إلى 29 نوفمبر 2026
النادي الصفاقسي – أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي
الجولة الثانية | من 4 إلى 6 ديسمبر 2026
ريال باماكو المالي – النادي الصفاقسي
الجولة الثالثة | من 18 إلى 20 ديسمبر 2026
اتحاد العاصمة الجزائري – النادي الصفاقسي
الجولة الرابعة | من 8 إلى 10 جانفي 2027
النادي الصفاقسي – اتحاد العاصمة الجزائري
الجولة الخامسة | من 15 إلى 17 جانفي 2027
أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي – النادي الصفاقسي
الجولة السادسة | من 22 إلى 24 جانفي 2027
النادي الصفاقسي – ريال باماكو المالي
تركيبة المجموعات
المجموعة الأولى
- الأهلي المصري
- الرجاء البيضاوي المغربي
- أسكو دي كارا التوغولي
- بريميرو دي أوغوستو الأنغولي
المجموعة الثانية
- الجيش الملكي المغربي
- نادي عزام التنزاني
- أهلي طرابلس الليبي
- دوربان سيتي الجنوب إفريقي
المجموعة الثالثة
- شباب بلوزداد الجزائري أو نادي الجمارك الموريتاني
- مانيما جوانن الكونغولي
- سينغيدا بلاك ستارز التنزاني
- ريد أرووز الزامبي
المجموعة الرابعة
- اتحاد العاصمة الجزائري
- النادي الصفاقسي
- أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي
- ريال باماكو المالي
وفي ما يلي برنامج مباريات النادي الصفاقسي:
الجولة الأولى | من 27 إلى 29 نوفمبر 2026
النادي الصفاقسي – أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي
الجولة الثانية | من 4 إلى 6 ديسمبر 2026
ريال باماكو المالي – النادي الصفاقسي
الجولة الثالثة | من 18 إلى 20 ديسمبر 2026
اتحاد العاصمة الجزائري – النادي الصفاقسي
الجولة الرابعة | من 8 إلى 10 جانفي 2027
النادي الصفاقسي – اتحاد العاصمة الجزائري
الجولة الخامسة | من 15 إلى 17 جانفي 2027
أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي – النادي الصفاقسي
الجولة السادسة | من 22 إلى 24 جانفي 2027
النادي الصفاقسي – ريال باماكو المالي
تركيبة المجموعات
المجموعة الأولى
- الأهلي المصري
- الرجاء البيضاوي المغربي
- أسكو دي كارا التوغولي
- بريميرو دي أوغوستو الأنغولي
المجموعة الثانية
- الجيش الملكي المغربي
- نادي عزام التنزاني
- أهلي طرابلس الليبي
- دوربان سيتي الجنوب إفريقي
المجموعة الثالثة
- شباب بلوزداد الجزائري أو نادي الجمارك الموريتاني
- مانيما جوانن الكونغولي
- سينغيدا بلاك ستارز التنزاني
- ريد أرووز الزامبي
المجموعة الرابعة
- اتحاد العاصمة الجزائري
- النادي الصفاقسي
- أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي
- ريال باماكو المالي
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