كأس الاتحاد الإفريقي: برنامج مباريات النادي الصفاقسي في دور المجموعات

يخوض النادي الرياضي الصفاقسي منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري وأسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي.وفي ما يلي برنامج مباريات النادي الصفاقسي:النادي الصفاقسي – أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقيريال باماكو المالي – النادي الصفاقسياتحاد العاصمة الجزائري – النادي الصفاقسيالنادي الصفاقسي – اتحاد العاصمة الجزائريأسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي – النادي الصفاقسيالنادي الصفاقسي – ريال باماكو المالي- الأهلي المصري- الرجاء البيضاوي المغربي- أسكو دي كارا التوغولي- بريميرو دي أوغوستو الأنغولي- الجيش الملكي المغربي- نادي عزام التنزاني- أهلي طرابلس الليبي- دوربان سيتي الجنوب إفريقي- شباب بلوزداد الجزائري أو نادي الجمارك الموريتاني- مانيما جوانن الكونغولي- سينغيدا بلاك ستارز التنزاني- ريد أرووز الزامبي- اتحاد العاصمة الجزائري- النادي الصفاقسي- أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي- ريال باماكو المالي