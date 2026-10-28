JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:39 Tunis

منوال النمو الاقتصادي لسنة 2027 يستهدف تحقيق نمو بـ3,1 بالمائة (وزير الاقتصاد)

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/66cb8c6455a2b8.49427875_onfeqmjglihpk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 15:25 قراءة: 1 د, 55 ث
      
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، بأن منوال النمو الاقتصادي لسنة 2027 يستهدف تحقيق نسبة نمو في حدود 3,1 بالمائة والارتقاء بنسبة الاستثمار إلى 16,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار التوجهات الرامية إلى تحسين أداء القطاعات المنتجة وتعزيز مساهمتها في خلق الثروة ومواطن الشغل.


وأوضح عبد الحفيظ، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر البرلمان، حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تنشيط الاستثمار الخاص وتعزيز القدرة الاستثمارية للمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع العمومية والخاصة وتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذها.


وأضاف أن التوجهات الاقتصادية للسنة المقبلة تشمل أيضا تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة، بما يساهم في الحد من التبعية الطاقية وتقليص الضغوط على التوازنات الخارجية.


وفي استعراضه لأبرز مقومات الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى ما وصفه بالصمود النسبي أمام الصدمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تحسن الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون وتحقيق فائض في الميزان الغذائي، فضلا عن الأداء الإيجابي للصناعات الميكانيكية والكهربائية.

كما أشار عبد الحفيظ إلى التحسن النسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتماسك تحويلات التونسيين بالخارج، إضافة إلى تراجع معدل البطالة واستقرار الترقيم السيادي.

وفي المقابل، لفت عبد الحفيظ إلى استمرار محدودية قدرة النمو على إحداث مواطن الشغل، خاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا، فضلا عن الضغوط المسلطة على الموارد المائية والطاقية، والصعوبات الهيكلية التي يواجهها قطاع النسيج، وتراجع الإنتاج الوطني من الطاقة والفسفاط.

وتشمل التحديات المطروحة، وفق المعطيات التي عرضها الوزير، ضعف الاستثمار الخاص وهشاشة الوضعية المالية للمؤسسات العمومية، فضلا عن ضرورة استعادة نسق إنتاج الفسفاط وديناميكية الاستثمار الخاص وتعزيز الدور الاستثماري للمؤسسات العمومية، والمحافظة على التوازنات الخارجية واستقرار سعر صرف الدينار.

وعلى مستوى الفرص المتاحة لدعم النمو، أبرزت التوجهات المعروضة أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات الموجهة للتصدير، وتطوير السياحة البديلة وتنويع العرض السياحي، إلى جانب تسريع نسق الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين مناخ الأعمال ودفع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما تشمل الضغوطات على الاقتصاد الوطني، وفق عبد الحفيظ، استمرار التوترات الجيوستراتيجية وتباطؤ الطلب الخارجي، خاصة في الأسواق الأوروبية، وتزايد الآثار السلبية للتقلبات المناخية وتواتر موجات الجفاف، علاوة على تفاقم العجز الطاقي وتزايد الضغوط على المدخرات من العملة الأجنبية واحتمالات تراجع سعر صرف الدينار.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه تنفيذ أهداف الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338621

babnet

كل الأخبار...

08:39 - صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة المستودع البلدي للحجز بمعتمدية المحرس بكلفة قدرت ب546 ألفً د
08:36 - أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسط والجنوب خلال الليل
08:27 - لجنتا المالية والميزانية تعقدان اليوم جلسة مشتركة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
08:23 - بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية اليوم بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتـي
08:14 - منتدى اقتصادي تونسي كاميروني حول قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والبنية التحتية
07:53 - بنزرت:انطلاق فعاليات " الطيران الشراعي دون محرك" بمنطقة بني عوف ببنزرت الشمالية
07:40 - وفد من الديوانة النجيرية يؤدي زيارة دراسية إلى المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد
07:31 - رئيسة الحكومة تزور جناح تونس في معرض موسكو
06:42 - جلسة عمل بوزارة النقل مع وفد ممثل عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي
06:18 - حكومة شرق ليبيا تحظر دخول رعايا إيران وأفغانستان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
22°-15
21°-13
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 24276,7
  • (27/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35950 DT
  • (27/10)
  • 1 $ = 2,99971 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/10)     1286,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/10)   29210 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab