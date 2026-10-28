رابطة أبطال إفريقيا: برنامج مباريات الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في دور المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي جرت الأربعاء بالقاهرة، عن وجود الترجي الرياضي التونسي في المجموعة الأولى والنادي الإفريقي في المجموعة الثانية.وفي ما يلي برنامج مباريات الفريقين:الترجي الرياضي التونسي – ويليت الأنغولينواذيبو الموريتاني – الترجي الرياضي التونسيالترجي الرياضي التونسي – بيترو أتليتيكو الأنغوليبيترو أتليتيكو الأنغولي – الترجي الرياضي التونسيويليت الأنغولي – الترجي الرياضي التونسيالترجي الرياضي التونسي – نواذيبو الموريتانيالزمالك المصري – النادي الإفريقيالنادي الإفريقي – يونغ أفريكانز التنزانيالنادي الإفريقي – مولودية الجزائرمولودية الجزائر – النادي الإفريقيالنادي الإفريقي – الزمالك المصرييونغ أفريكانز التنزاني – النادي الإفريقيالترجي الرياضي التونسي، بيترو أتليتيكو الأنغولي، نواذيبو الموريتاني، ويليت الأنغولي.الزمالك المصري، يونغ أفريكانز التنزاني، مولودية الجزائر، النادي الإفريقي.نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، كولومب سبورتيف الكاميروني.بيراميدز المصري، الهلال السوداني، حوريا كوناكري الغيني، المغرب الفاسي.