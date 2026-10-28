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رابطة أبطال إفريقيا: برنامج مباريات الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في دور المجموعات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 15:23 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي جرت الأربعاء بالقاهرة، عن وجود الترجي الرياضي التونسي في المجموعة الأولى والنادي الإفريقي في المجموعة الثانية.


وفي ما يلي برنامج مباريات الفريقين:


المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي


- الجولة الأولى | من 27 إلى 29 نوفمبر 2026: الترجي الرياضي التونسي – ويليت الأنغولي
- الجولة الثانية | من 4 إلى 6 ديسمبر 2026: نواذيبو الموريتاني – الترجي الرياضي التونسي
- الجولة الثالثة | من 18 إلى 20 ديسمبر 2026: الترجي الرياضي التونسي – بيترو أتليتيكو الأنغولي
- الجولة الرابعة | من 8 إلى 10 جانفي 2027: بيترو أتليتيكو الأنغولي – الترجي الرياضي التونسي
- الجولة الخامسة | من 15 إلى 17 جانفي 2027: ويليت الأنغولي – الترجي الرياضي التونسي
- الجولة السادسة | من 22 إلى 24 جانفي 2027: الترجي الرياضي التونسي – نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية: النادي الإفريقي

- الجولة الأولى | من 27 إلى 29 نوفمبر 2026: الزمالك المصري – النادي الإفريقي
- الجولة الثانية | من 4 إلى 6 ديسمبر 2026: النادي الإفريقي – يونغ أفريكانز التنزاني
- الجولة الثالثة | من 18 إلى 20 ديسمبر 2026: النادي الإفريقي – مولودية الجزائر
- الجولة الرابعة | من 8 إلى 10 جانفي 2027: مولودية الجزائر – النادي الإفريقي
- الجولة الخامسة | من 15 إلى 17 جانفي 2027: النادي الإفريقي – الزمالك المصري
- الجولة السادسة | من 22 إلى 24 جانفي 2027: يونغ أفريكانز التنزاني – النادي الإفريقي

توزيع الأندية على المجموعات

- المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي، بيترو أتليتيكو الأنغولي، نواذيبو الموريتاني، ويليت الأنغولي.
- المجموعة الثانية: الزمالك المصري، يونغ أفريكانز التنزاني، مولودية الجزائر، النادي الإفريقي.
- المجموعة الثالثة: نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، كولومب سبورتيف الكاميروني.
- المجموعة الرابعة: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، حوريا كوناكري الغيني، المغرب الفاسي.
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