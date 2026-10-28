تأجيل مباريات الدور الأول بكأس ملك إسبانيا بعد تصادم قطارين

قرر ​الاتحاد الإسباني لكرة ‌القدم ‌تأجيل مباريات ‌الدور الأول من كأس الملك، البالغ عددها 24 ⁠مباراة والمقررة اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم قطارين ​أودى بحياة ما لا يقل ⁠عن 64 شخصا.أعلنت سلطات إقليمية في إسبانيا ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين فائقي السرعة إلى، في حادث يُعد الثاني من نوعه خلال أقل من عام على الخط الذي يربط مدريد بإقليم الأندلس جنوب البلاد.وأوضحت الجامعة الإسبانية لكرة القدم أن قرار التأجيل جاء "تعبيرا عن الاحترام والتضامن مع جميع ‌الضحايا"، مؤكدا أن ⁠المواعيد الجديدة للمباريات ستحدد وتعلن قريبا.وأدى الحادث إلى ‌تعطيل خدمات السكك الحديدية بين مدريد ومنطقة الأندلس، مما ‌أثر ⁠على تنقلات عدة فرق ومشجعيها.