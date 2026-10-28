كأس الاتحاد الإفريقي: النادي الصفاقسي في المجموعة الرابعة مع اتحاد الجزائر وبلاك بولز وريال باماكو
أوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي سُحبت الأربعاء بالقاهرة، النادي الرياضي الصفاقسي في المجموعة الرابعة إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري وأسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي.
ويشارك النادي الصفاقسي في دور المجموعات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعدما تجاوز في الدور التمهيدي الأول نادي شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتغلب في الدور التمهيدي الثاني على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بالنتيجة ذاتها في مجموع المباراتين.
وفي ما يلي تركيبة المجموعات:
المجموعة الأولى
- الأهلي المصري
- الرجاء البيضاوي المغربي
- أسكو دي كارا التوغولي
- بريميرو دي أوغوستو الأنغولي
المجموعة الثانية
- الجيش الملكي المغربي
- نادي عزام التنزاني
- أهلي طرابلس الليبي
- دوربان سيتي الجنوب إفريقي
المجموعة الثالثة
- شباب بلوزداد الجزائري أو نادي الجمارك الموريتاني
- مانيما جوانن الكونغولي
- سينغيدا بلاك ستارز التنزاني
- ريد أرووز الزامبي
المجموعة الرابعة
- اتحاد العاصمة الجزائري
- النادي الرياضي الصفاقسي
- أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي
- ريال باماكو المالي
وتُقام مباريات دور المجموعات وفق البرنامج التالي:
- الجولة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2026
- الجولة الثانية: من 4 إلى 6 ديسمبر 2026
- الجولة الثالثة: من 18 إلى 20 ديسمبر 2026
- الجولة الرابعة: من 8 إلى 10 جانفي 2027
- الجولة الخامسة: من 15 إلى 17 جانفي 2027
- الجولة السادسة: من 22 إلى 24 جانفي 2027
ويشارك النادي الصفاقسي في دور المجموعات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعدما تجاوز في الدور التمهيدي الأول نادي شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتغلب في الدور التمهيدي الثاني على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بالنتيجة ذاتها في مجموع المباراتين.
وفي ما يلي تركيبة المجموعات:
المجموعة الأولى
- الأهلي المصري
- الرجاء البيضاوي المغربي
- أسكو دي كارا التوغولي
- بريميرو دي أوغوستو الأنغولي
المجموعة الثانية
- الجيش الملكي المغربي
- نادي عزام التنزاني
- أهلي طرابلس الليبي
- دوربان سيتي الجنوب إفريقي
المجموعة الثالثة
- شباب بلوزداد الجزائري أو نادي الجمارك الموريتاني
- مانيما جوانن الكونغولي
- سينغيدا بلاك ستارز التنزاني
- ريد أرووز الزامبي
المجموعة الرابعة
- اتحاد العاصمة الجزائري
- النادي الرياضي الصفاقسي
- أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي
- ريال باماكو المالي
وتُقام مباريات دور المجموعات وفق البرنامج التالي:
- الجولة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2026
- الجولة الثانية: من 4 إلى 6 ديسمبر 2026
- الجولة الثالثة: من 18 إلى 20 ديسمبر 2026
- الجولة الرابعة: من 8 إلى 10 جانفي 2027
- الجولة الخامسة: من 15 إلى 17 جانفي 2027
- الجولة السادسة: من 22 إلى 24 جانفي 2027
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