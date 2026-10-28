كأس الاتحاد الإفريقي: النادي الصفاقسي في المجموعة الرابعة مع اتحاد الجزائر وبلاك بولز وريال باماكو

أوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي سُحبت الأربعاء بالقاهرة،في المجموعة الرابعة إلى جانبوأسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي.ويشارك النادي الصفاقسي في دور المجموعات للمرةفي تاريخه، بعدما تجاوز في الدور التمهيدي الأول نادي شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجةفي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتغلب في الدور التمهيدي الثاني على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بالنتيجة ذاتها في مجموع المباراتين.وفي ما يلي تركيبة المجموعات:- الأهلي المصري- الرجاء البيضاوي المغربي- أسكو دي كارا التوغولي- بريميرو دي أوغوستو الأنغولي- الجيش الملكي المغربي- نادي عزام التنزاني- أهلي طرابلس الليبي- دوربان سيتي الجنوب إفريقي- شباب بلوزداد الجزائري أو نادي الجمارك الموريتاني- مانيما جوانن الكونغولي- سينغيدا بلاك ستارز التنزاني- ريد أرووز الزامبي- اتحاد العاصمة الجزائري- النادي الرياضي الصفاقسي- أسوسياساو بلاك بولز الموزمبيقي- ريال باماكو الماليوتُقام مباريات دور المجموعات وفق البرنامج التالي:من 27 إلى 29 نوفمبر 2026من 4 إلى 6 ديسمبر 2026من 18 إلى 20 ديسمبر 2026من 8 إلى 10 جانفي 2027من 15 إلى 17 جانفي 2027من 22 إلى 24 جانفي 2027