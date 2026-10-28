رابطة أبطال إفريقيا: الترجي في المجموعة الأولى والنادي الإفريقي في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم، التي سُحبت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، عن وجودفي المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية.وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الترجي الرياضي كلاً من بيترو أتلتيكو الأنغولي ونواذيبو الموريتاني ونادي ويليت الأنغولي، فيما تضم المجموعة الثانية الزمالك المصري ويونغ أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والنادي الإفريقي.وفي ما يلي التوزيع الكامل للمجموعات:- الترجي الرياضي التونسي- بيترو أتلتيكو الأنغولي- نواذيبو الموريتاني- ويليت الأنغولي- الزمالك المصري- يونغ أفريكانز التنزاني- مولودية الجزائر- النادي الإفريقي- نهضة بركان المغربي- سيمبا التنزاني- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي- كولومب سبورتيف الكاميروني- بيراميدز المصري- الهلال السوداني- حوريا كوناكري الغيني- المغرب الفاسيوتمثل كرة القدم التونسية في المسابقة كل من الترجي الرياضي، المتوّج باللقب القاري في أربع مناسبات أعوام، والنادي الإفريقي الذي أصبح أول فريق تونسي يحرز اللقب سنةوبلغ الترجي الرياضي دور المجموعات للمرة، لينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات بلوغ هذه المرحلة، متجاوزًا الأهلي المصري الذي سجل 23 مشاركة، فيما يشارك النادي الإفريقي في دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عام 1997 وموسم 2018-2019.ومن المقرر أن تُجرى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بين