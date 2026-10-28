رابطة أبطال إفريقيا: الترجي في المجموعة الأولى والنادي الإفريقي في المجموعة الثانية
أسفرت قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي سُحبت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، عن وجود الترجي الرياضي التونسي في المجموعة الأولى والنادي الإفريقي في المجموعة الثانية.
وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الترجي الرياضي كلاً من بيترو أتلتيكو الأنغولي ونواذيبو الموريتاني ونادي ويليت الأنغولي، فيما تضم المجموعة الثانية الزمالك المصري ويونغ أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والنادي الإفريقي.
وفي ما يلي التوزيع الكامل للمجموعات:
المجموعة الأولى:
- الترجي الرياضي التونسي
- بيترو أتلتيكو الأنغولي
- نواذيبو الموريتاني
- ويليت الأنغولي
المجموعة الثانية:
- الزمالك المصري
- يونغ أفريكانز التنزاني
- مولودية الجزائر
- النادي الإفريقي
المجموعة الثالثة:
- نهضة بركان المغربي
- سيمبا التنزاني
- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي
- كولومب سبورتيف الكاميروني
المجموعة الرابعة:
- بيراميدز المصري
- الهلال السوداني
- حوريا كوناكري الغيني
- المغرب الفاسي
وتمثل كرة القدم التونسية في المسابقة كل من الترجي الرياضي، المتوّج باللقب القاري في أربع مناسبات أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والنادي الإفريقي الذي أصبح أول فريق تونسي يحرز اللقب سنة 1991.
وبلغ الترجي الرياضي دور المجموعات للمرة 24 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات بلوغ هذه المرحلة، متجاوزًا الأهلي المصري الذي سجل 23 مشاركة، فيما يشارك النادي الإفريقي في دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عام 1997 وموسم 2018-2019.
ومن المقرر أن تُجرى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بين 27 و29 نوفمبر 2026.
وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الترجي الرياضي كلاً من بيترو أتلتيكو الأنغولي ونواذيبو الموريتاني ونادي ويليت الأنغولي، فيما تضم المجموعة الثانية الزمالك المصري ويونغ أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والنادي الإفريقي.
وفي ما يلي التوزيع الكامل للمجموعات:
المجموعة الأولى:
- الترجي الرياضي التونسي
- بيترو أتلتيكو الأنغولي
- نواذيبو الموريتاني
- ويليت الأنغولي
المجموعة الثانية:
- الزمالك المصري
- يونغ أفريكانز التنزاني
- مولودية الجزائر
- النادي الإفريقي
المجموعة الثالثة:
- نهضة بركان المغربي
- سيمبا التنزاني
- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي
- كولومب سبورتيف الكاميروني
المجموعة الرابعة:
- بيراميدز المصري
- الهلال السوداني
- حوريا كوناكري الغيني
- المغرب الفاسي
وتمثل كرة القدم التونسية في المسابقة كل من الترجي الرياضي، المتوّج باللقب القاري في أربع مناسبات أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والنادي الإفريقي الذي أصبح أول فريق تونسي يحرز اللقب سنة 1991.
وبلغ الترجي الرياضي دور المجموعات للمرة 24 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات بلوغ هذه المرحلة، متجاوزًا الأهلي المصري الذي سجل 23 مشاركة، فيما يشارك النادي الإفريقي في دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عام 1997 وموسم 2018-2019.
ومن المقرر أن تُجرى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بين 27 و29 نوفمبر 2026.
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