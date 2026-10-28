سيدي بوزيد: المعطلون عن العمل يطالبون باصدار المنصة الرقمية الخاصة بهم وبانتداب الدفعة الاولى منهم

شارك عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية ومسيرة انتظمت بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالجهة.وذكرت الكاتبة العامة المساعدة لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد زهور فريجي في تصريح لصحفي "وات" انّ الهدف الأساسي من هذا التحرك هو المطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 وتحقيق الانتداب الفعلي للدفعة الأولى منهم بعد اصدار المنصة الخاصة بالمعطلين.وأضافت انه بعد مرور 11 شهرا من المصادقة على القانون عدد 18 لم يقع الى حد الان اصدار المنصة الرقمية ولم تقع الاشارة اليه في مشروع ميزانية 2017 ولم تخصّص له أية اعتمادات، وهو ما دفع بالمعطلين عن العمل الى الخروج للمطالبة بالتشغيل والاعلان عن خطة رسمية لعدد المنتفعين او الشغورات الموجودة في الوزارات وبدء عملية التسجيل ودراسة الملفات قصد الانتداب.وكان المحتجون قد نظموا وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي قبل ان يتوجهوا في مسيرة الى مقر الولاية بالجهة للمطالبة بالتسريع بتطبيق القانون عدد 18 وإصدار المنصة وانتداب الدفعة الأولى منهم.