JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:39 Tunis

الدكتور محمد رضا كمون يقدم يوم السبت 31 أكتوبر مؤلفه الشعري "أروع ما فيك"

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae1e79fe4bb39.47905292_kejimpoglhfqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 18:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحت عنوان "لغتان وقلب واحد" يلتئم يوم السبت 31 أكتوبر 2026 لقاء شعري يتولى خلاله الدكتور (الطبيب المختص في الأمراض الجلدية) محمد رضا كمون تقديم وتوقيع مؤلفه الشعري الصادر حديثا "أروع ما فيك".


وينطلق هذا اللقاء على الساعة العاشرة صباحا ويحتضنه فضاء ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بالمنزه السادس.
ويتضمن برنامج الأصبوحة مراوحات فنية بين الشعر والموسيقى والرسم، إذ سيتخلل القراءات الشعرية معزوفات موسيقية يقدمها عازف الكمنجة الفنان أنيس القليبي.

ويتكون الإصدار من قسمين قسم باللغة العربية من تقديم الصحفي محمد الماطري صميدة والشاعر المنذر العيادي والشاعر شمس الدين العوني وقسم بالفرنسية من تقديم المخرج السينمائي رضا الباهي والأستاذة المحامية خديجة معلى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338610

babnet

كل الأخبار...

08:39 - صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة المستودع البلدي للحجز بمعتمدية المحرس بكلفة قدرت ب546 ألفً د
08:36 - أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسط والجنوب خلال الليل
08:27 - لجنتا المالية والميزانية تعقدان اليوم جلسة مشتركة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
08:23 - بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية اليوم بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتـي
08:14 - منتدى اقتصادي تونسي كاميروني حول قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والبنية التحتية
07:53 - بنزرت:انطلاق فعاليات " الطيران الشراعي دون محرك" بمنطقة بني عوف ببنزرت الشمالية
07:40 - وفد من الديوانة النجيرية يؤدي زيارة دراسية إلى المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد
07:31 - رئيسة الحكومة تزور جناح تونس في معرض موسكو
06:42 - جلسة عمل بوزارة النقل مع وفد ممثل عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي
06:18 - حكومة شرق ليبيا تحظر دخول رعايا إيران وأفغانستان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
22°-15
21°-13
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 24276,7
  • (27/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35950 DT
  • (27/10)
  • 1 $ = 2,99971 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/10)     1286,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/10)   29210 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab