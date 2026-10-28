الدكتور محمد رضا كمون يقدم يوم السبت 31 أكتوبر مؤلفه الشعري "أروع ما فيك"

تحت عنوان "لغتان وقلب واحد" يلتئم يوم السبت 31 أكتوبر 2026 لقاء شعري يتولى خلاله الدكتور (الطبيب المختص في الأمراض الجلدية) محمد رضا كمون تقديم وتوقيع مؤلفه الشعري الصادر حديثا "أروع ما فيك".وينطلق هذا اللقاء على الساعة العاشرة صباحا ويحتضنه فضاء ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بالمنزه السادس.ويتضمن برنامج الأصبوحة مراوحات فنية بين الشعر والموسيقى والرسم، إذ سيتخلل القراءات الشعرية معزوفات موسيقية يقدمها عازف الكمنجة الفنان أنيس القليبي.ويتكون الإصدار من قسمين قسم باللغة العربية من تقديم الصحفي محمد الماطري صميدة والشاعر المنذر العيادي والشاعر شمس الدين العوني وقسم بالفرنسية من تقديم المخرج السينمائي رضا الباهي والأستاذة المحامية خديجة معلى.