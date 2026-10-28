مشاركة تونسية هامة في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بأدرار بالجزائر

تسجل الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بأدرار-الجزائر، مشاركة تونسية هامة على مستوى التكريمات ولجان التحكيم والعروض.وستشهد هذه الدورة التي تنتظم تحت شعار "الصحراء.. مسرح مفتوح"، تكريم الفنانة التونسية دليلة المفتاحي وهي إحدى أبرز الوجوه الفنية التونسية إذ عرفها الجمهور من خلال ركح الفن الرابع والشاشة الصغيرة أين تطل على جمهورها بشكل متواصل خلال شهر رمضان.وضمن عروض المهرجان الذي سيجمع فنانين من 25 دولة، يشارك عملان تونسيان وهما، مسرحية "سراب" لحافظ بن خليفة ضمن عروض فضاءات الصحراء، و عرض "عالحافة" لأسامة الشيخاوي ضمن عروض المونودراما.وسيسجل المهرجان مشاركة مدير عام مؤسسة المسرح الوطني التونسي معز مرابط ضمن لجنة تحكيم عروض المونودراما رفقة الجزائريين سعاد جناتي و امحمد حاج مسعود.