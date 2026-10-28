تنظيم يوم تحسيسي حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة

نظم المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بالتعاون مع جمعية مرضى السرطان، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، يوما تحسيسيا حول الكشف المبكر عن سرطان الثديوشهدت هذه المبادرة الصحية مشاركة نحو 40 من الرياضيين وأعضاء من الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري بالمركزوتم خلال اليوم تقديم نصائح عملية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعوامل الخطر المرتبطة به والسلوكيات السليمة الواجب اتباعها للمحافظة على الصحةكما تم اجراء فحوصات سريرية للكشف عن سرطان الثدي باشراف ثلة من القابلات مما أتاح للمشاركات فرصة الاستفادة من هذه الفحوصات وتعزيز وعيهن بأهمية المتابعة الصحية والوقايةويأتي تنظيم هذا اللقاء التحسيسي تحت شعار "الوقاية والإنصات والتضامن" وذلك في اطار "أكتوبر الوردي" شهر التوعية بسرطان الثدييشار، الى أن الحملة الوطنية "أكتوبر الوردي" للتقصي المبكر عن سرطان الثدي لسنة 2026 ، قد انطلقت يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الشركاءالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة في تونس هو مؤسسة عمومية تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة ويختص بتقديم الرعاية الطبية والعلمية للرياضيين