منتدى النساء صاحبات المؤسسات بصفاقس يوصي بتعزيز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة بين الجنسين

أوصى المشاركون في أشغال المنتدى الدولي الثاني للنساء صاحبات المؤسسات، المنعقد يومي 26 و27 أكتوبر 2026 بصفاقس، بضرورة حماية المعطيات الشخصية وقواعد بيانات المؤسسات وحساباتها المالية، وتجنب إدراج البيانات الحساسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المجانية دون ضمانات كافية للسرية والحماية.كما دعوا إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكوين النساء صاحبات المؤسسات في هذا المجال، بما يدعم الإنتاجية والابتكار، إلى جانب تيسير تمويل التحول الرقمي وتعزيز التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية للاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا.وشدد المشاركون على أهمية تعزيز حضور النساء في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل الفجوة القائمة بين الجنسين، إذ تشير المعطيات المقدمة خلال المنتدى إلى أن النساء يمثلن 22 بالمائة فقط من المتخصصين في هذا المجال، وأقل من 14 بالمائة من القيادات العليا، وفق ما ورد في المعطيات المعروضة خلال أشغال المنتدى.واحتضنت ولاية صفاقس المنتدى الدولي الثاني للنساء صاحبات المؤسسات، الذي نظمته الغرفة الجهوية للنساء صاحبات المؤسسات بصفاقس، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمشاركة أكثر من 350 امرأة صاحبة مؤسسة من تونس والخارج، وأكثر من 10 مؤسسات ناشئة مختصة في حلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضيوف وباحثين وخبراء وممثلين عن هياكل اقتصادية ومؤسسات دولية وكفاءات تونسية مقيمة بالخارج.وتناولت أشغال المنتدى فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات وتعزيز الإنتاجية والابتكار وتحسين التسويق والتصدير، فضلا عن توسيع حضور المؤسسات التي تقودها نساء في الأسواق الإقليمية والدولية.