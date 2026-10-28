مشروع ميزانية 2027: رزنامة أهمّ تسديدات قروض تونس

أبرز استحقاقات الدين الخارجي



استحقاقات الدين الداخلي



تراجع خدمة الدين بنسبة 7.4%



توقعات بشأن فوائد الدين



تتجه تونس خلال سنة 2027 إلى سداد استحقاقات بعنوان أصل الدين الداخلي والخارجي بقيمة جملية تناهز، في حين يُتوقع أن تبلغ خدمة دين الدولة، التي تشمل أصل الدين والفوائد، نحو، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.تتضمن رزنامة السداد الخارجي تسديدبعنوان قروض السوق المالية العالمية.كما تشمل أقساطًا لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز، موزعة على ثمانية أقساط شهرية، إلى جانب أقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أكزيم بنك» بقيمة تصل إلى، موزعة على أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2027.وتتضمن الاستحقاقات كذلك سدادبعنوان قرض الاتحاد الأوروبي في ماي 2027، وبعنوان قرض المملكة العربية السعودية، موزعة بين شهري فيفري وأوت من السنة نفسها.على مستوى الدين الداخلي، تتضمن رزنامة السداد تسديد رقاع خزينة لمدة 52 أسبوعًا بقيمة، موزعة على 12 شهرًا، إلى جانب رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة، موزعة بين أشهر فيفري ومارس وماي وأكتوبر وديسمبر.كما ستشرع الحكومة خلال السنة القادمة في سدادبعنوان القرض الرقاعي الوطني، موزعة على ثمانية أشهر انطلاقًا من فيفري.وتشمل الاستحقاقات أيضًا القرض الداخلي بالعملة الأجنبية، المتعلق بالاقتراض من البنوك المحلية، بقيمة، منها 410 ملايين دينار في ماي و260 مليون دينار في جويلية 2027.يتوقع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 انخفاض خدمة الدين بنسبةمقارنة بسنة 2026، أي بتراجع قدره، لتبلغ نحو 21.275 مليار دينار، مقابل 22.982 مليار دينار منتظرة لكامل سنة 2026.وتتوزع خدمة الدين المتوقعة للسنة القادمة بين:7 مليارات و968 مليون دينار، منها 6 مليارات و535 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي و1.433 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي.13 مليارًا و307 ملايين دينار، منها 6.823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6.484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي.وبذلك، تمثل خدمة الدين الجمليةخلال سنة 2027، مقابل 12.44% سنة 2026.وأشار مشروع الميزانية إلى أن ارتفاع سعر صرف الأورو والدولار الأمريكي بمقدار 0.01 دينار، وارتفاع سعر 1000 ين ياباني بمقدار 0.1 دينار، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خدمة دين الدولة خلال سنة 2027.اعتمدت تقديرات فوائد الدين لسنة 2027 فرضية استقرار نسب الفائدة المرجعية العالمية وسعر صرف الدينار التونسي، إلى جانب إمكانية محافظة البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية في مستواها الحالي.ورغم ارتفاع مستويات الفائدة العالمية، يُتوقع أن يتواصل انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي واستقرار قيمة الدينار التونسي.في المقابل، يُعزى ارتفاع فوائد الدين الداخلي إلى الزيادة في حجم رقاع الخزينة، فيما يُنتظر أن يساهم الاعتماد على تسهيلات البنك المركزي التونسي في الحد من فوائد الدين الداخلي.