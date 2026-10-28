بورصة تونس: ارتفاع النتائج الإجمالية للشركات المدرجة بنسبة 7.7% خلال السداسي الأول من 2026

القطاع المالي في الصدارة



نمو في الصناعات والسلع الاستهلاكية



ارتفعت النتائج الإجمالية للشركات المدرجة ببورصة تونس بنسبة، لتبلغ، مقابل 1580.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير صادر عن بورصة تونس بتاريخ 27 أكتوبر الجاري.وأوضح التقرير أننشرت بياناتها المالية نصف السنوية، أي ما يعادل 87% من إجمالي الشركات. وحققت 60 شركة نتائج إيجابية، مقابل تسجيل خمس شركات نتائج عجز، فيما سجلت 37 شركة تحسنا في نتائجها مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية.واستحوذت الشركات العشرون المكونة لمؤشرعلى نحو 80% من النتائج الإجمالية، بعد ارتفاع نتائجها بنسبةلتبلغ 1353.8 مليون دينار، مقابل 1232.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.حافظ القطاع المالي، الذي يضم 29 شركة مدرجة، على موقعه كأكبر مساهم في النتائج الإجمالية، إذ ارتفعت نتائجه بنسبةلتبلغ 1109.8 مليون دينار، مقابل 1052.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025.وسجلت البنوك المدرجة نتائج إجمالية بقيمة، بزيادة قدرها 2.7%. كما ارتفعت نتائج شركات التأمين السبع بنسبةلتبلغ 130.6 مليون دينار، مقابل 102.2 مليون دينار. وسجلت شركات الإيجار المالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1%، لتصل نتائجها الإجمالية إلى 55 مليون دينار.أما قطاع خدمات المستهلكين، فقد سجل نموا في نتائجه بنسبة. في المقابل، تراجعت نتائج أربعة وكلاء سيارات مدرجين بنسبة 6.9%، لتبلغ 78 مليون دينار، مقابل 84 مليون دينار خلال الفترة المقابلة.ارتفعت النتائج الإجمالية لقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة، مدفوعة أساسا بتحسن نتائج الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 23.1%.كما سجل قطاع الصناعات ارتفاعا في نتائجه بنسبة، لتبلغ 42.8 مليون دينار، مقابل 35.3 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية.وفي قطاع النفط والغاز، ارتفعت النتائج بنسبة، وهي أعلى نسبة نمو بين القطاعات، لتبلغ 9.5 مليون دينار، مقابل 5.4 مليون دينار.في المقابل، تراجعت النتائج الإجمالية لقطاع المواد الأساسية بنسبة، لتستقر عند 34.1 مليون دينار، مقابل 54.5 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025.