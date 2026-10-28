JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:39 Tunis

بورصة تونس: ارتفاع النتائج الإجمالية للشركات المدرجة بنسبة 7.7% خلال السداسي الأول من 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 10:17 قراءة: 1 د, 37 ث
      
ارتفعت النتائج الإجمالية للشركات المدرجة ببورصة تونس بنسبة 7.7% خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغ 1702.4 مليون دينار، مقابل 1580.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير صادر عن بورصة تونس بتاريخ 27 أكتوبر الجاري.


وأوضح التقرير أن 65 شركة من مجموع 75 شركة مدرجة نشرت بياناتها المالية نصف السنوية، أي ما يعادل 87% من إجمالي الشركات. وحققت 60 شركة نتائج إيجابية، مقابل تسجيل خمس شركات نتائج عجز، فيما سجلت 37 شركة تحسنا في نتائجها مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية.


واستحوذت الشركات العشرون المكونة لمؤشر «توننداكس 20» على نحو 80% من النتائج الإجمالية، بعد ارتفاع نتائجها بنسبة 9.8% لتبلغ 1353.8 مليون دينار، مقابل 1232.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.


القطاع المالي في الصدارة

حافظ القطاع المالي، الذي يضم 29 شركة مدرجة، على موقعه كأكبر مساهم في النتائج الإجمالية، إذ ارتفعت نتائجه بنسبة 5.4% لتبلغ 1109.8 مليون دينار، مقابل 1052.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025.

وسجلت البنوك المدرجة نتائج إجمالية بقيمة 891 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.7%. كما ارتفعت نتائج شركات التأمين السبع بنسبة 27.8% لتبلغ 130.6 مليون دينار، مقابل 102.2 مليون دينار. وسجلت شركات الإيجار المالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1%، لتصل نتائجها الإجمالية إلى 55 مليون دينار.

أما قطاع خدمات المستهلكين، فقد سجل نموا في نتائجه بنسبة 6.2%. في المقابل، تراجعت نتائج أربعة وكلاء سيارات مدرجين بنسبة 6.9%، لتبلغ 78 مليون دينار، مقابل 84 مليون دينار خلال الفترة المقابلة.

نمو في الصناعات والسلع الاستهلاكية

ارتفعت النتائج الإجمالية لقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 20.6%، مدفوعة أساسا بتحسن نتائج الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 23.1%.

كما سجل قطاع الصناعات ارتفاعا في نتائجه بنسبة 21.2%، لتبلغ 42.8 مليون دينار، مقابل 35.3 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية.

وفي قطاع النفط والغاز، ارتفعت النتائج بنسبة 77.3%، وهي أعلى نسبة نمو بين القطاعات، لتبلغ 9.5 مليون دينار، مقابل 5.4 مليون دينار.

في المقابل، تراجعت النتائج الإجمالية لقطاع المواد الأساسية بنسبة 37.4%، لتستقر عند 34.1 مليون دينار، مقابل 54.5 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338596

babnet

كل الأخبار...

08:39 - صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة المستودع البلدي للحجز بمعتمدية المحرس بكلفة قدرت ب546 ألفً د
08:36 - أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسط والجنوب خلال الليل
08:27 - لجنتا المالية والميزانية تعقدان اليوم جلسة مشتركة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
08:23 - بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية اليوم بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتـي
08:14 - منتدى اقتصادي تونسي كاميروني حول قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والبنية التحتية
07:53 - بنزرت:انطلاق فعاليات " الطيران الشراعي دون محرك" بمنطقة بني عوف ببنزرت الشمالية
07:40 - وفد من الديوانة النجيرية يؤدي زيارة دراسية إلى المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد
07:31 - رئيسة الحكومة تزور جناح تونس في معرض موسكو
06:42 - جلسة عمل بوزارة النقل مع وفد ممثل عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي
06:18 - حكومة شرق ليبيا تحظر دخول رعايا إيران وأفغانستان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
22°-15
21°-13
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 24276,7
  • (27/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35950 DT
  • (27/10)
  • 1 $ = 2,99971 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/10)     1286,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/10)   29210 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab