القائم بالاعمال بالنيابة في سفارة تونس لدى المملكة المتحدة يلتقي بلندن وزير الخارجية البريطاني

التقى القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة المتحدة حطاب الهداوي، بوزير الخارجية البريطاني "إيد ميليباند"، بمناسبة فعالية "الاحتفاء بالتنوع وتكريم اسهامات المجتمع"، التي احتضنتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في لندن.وقد مثلت المناسبة، وفق بلاغ نشرته أمس الثلاثاء سفارة تونس بلندن، فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للتنوع والشمول في بناء مجتمع متماسك ومتعدد الروافد، وتثمين اسهامات مختلف مكوناته في الحياة العامة البريطانية، فضلا عن التأكيد على أهمية ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الفاعلة للجميع.وقد حضر هذه الفعالية، عدد من السفراء والمفوضين الساميين، وأعضاء وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب شخصيات بريطانية من أصول افريقية.ص ع