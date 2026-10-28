لجنتا المالية والميزانية تعقدان اليوم جلسة مشتركة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

تعقد لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، جلسة مشتركة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2.كما تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة مشتركة للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.وتندرج الجلستان في إطار مواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والاستماع إلى أعضاء الحكومة بشأن التوجهات والبرامج والاعتمادات المالية المرصودة لقطاعاتهم ضمن المشروع.