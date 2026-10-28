بنزرت: انطلاق نشاط "عيادات الأمل" لتشخيص وعلاج الإدمان

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت عن انطلاق نشاط «عيادات الأمل» المخصّصة لتشخيص الإدمان وعلاجه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة في مجال الوقاية من الإدمان والتكفّل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المواد المخدّرة والإدمانية.وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز العرض الصحي بالجهة وتطوير آليات الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والتكفّل العلاجي، بما يتيح توفير الإحاطة الطبية والنفسية اللازمة للمنتفعين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العلاج والتعافي.ويمثّل إحداث هذه العيادات خطوة نحو تدعيم الخدمات الصحية الموجّهة إلى الأشخاص الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالإدمان، من خلال دعم فرص الوصول إلى الرعاية المختصّة وتوفير إطار صحي للتقييم والتوجيه والمتابعة، بما يساعد على التعامل مع الإدمان باعتباره مسألة صحية تستوجب التدخّل الطبي والنفسي والاجتماعي المناسب.وأكدت وزارة الصحة، في إطار توجهها الوطني لمكافحة الإدمان، أهمية توسيع شبكة العيادات المختصة وتقريب خدمات العلاج من المواطنين، بما يدعم الكشف المبكر والتدخل العلاجي ويحدّ من المضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة.وكانت الوزارة قد أعلنت، في جوان 2026، العمل على تعميم عيادات طب الإدمان على مختلف الولايات، بمعدل عيادة أو عيادتين بكل ولاية، إلى جانب التوجه نحو إرساء شبكة وطنية تضم خمسة مراكز مختصة في العلاج.ولا يقتصر التكفّل بالإدمان على العلاج الطبي فحسب، بل يستوجب، وفق مقاربة صحية متكاملة، توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية ومرافقة المنتفعين بعد العلاج، بما يساعدهم على استعادة التوازن النفسي وتعزيز فرص إعادة الإدماج العائلي والدراسي والمهني والحد من مخاطر الانتكاس.وتكتسي الوقاية والتحسيس أهمية خاصة في هذا المجال، من خلال نشر الثقافة الصحية داخل الأسرة والمؤسسات التربوية والفضاءات الشبابية وتشجيع الأشخاص الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالإدمان على طلب المساعدة المختصة دون خوف من الوصم الاجتماعي.ومن المنتظر أن تساهم مبادرة «عيادات الأمل» بولاية بنزرت في تعزيز الجهود الجهوية والوطنية الرامية إلى مكافحة الإدمان، عبر دعم فرص التشخيص والتكفّل العلاجي وتقريب الخدمات الصحية من الفئات المعنية.