JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:39 Tunis

بنزرت: انطلاق نشاط "عيادات الأمل" لتشخيص وعلاج الإدمان

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae1b458727f75.98763055_geoqhpnjlfmik.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 23:15 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت عن انطلاق نشاط «عيادات الأمل» المخصّصة لتشخيص الإدمان وعلاجه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة في مجال الوقاية من الإدمان والتكفّل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المواد المخدّرة والإدمانية.


وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز العرض الصحي بالجهة وتطوير آليات الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والتكفّل العلاجي، بما يتيح توفير الإحاطة الطبية والنفسية اللازمة للمنتفعين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العلاج والتعافي.


ويمثّل إحداث هذه العيادات خطوة نحو تدعيم الخدمات الصحية الموجّهة إلى الأشخاص الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالإدمان، من خلال دعم فرص الوصول إلى الرعاية المختصّة وتوفير إطار صحي للتقييم والتوجيه والمتابعة، بما يساعد على التعامل مع الإدمان باعتباره مسألة صحية تستوجب التدخّل الطبي والنفسي والاجتماعي المناسب.


وأكدت وزارة الصحة، في إطار توجهها الوطني لمكافحة الإدمان، أهمية توسيع شبكة العيادات المختصة وتقريب خدمات العلاج من المواطنين، بما يدعم الكشف المبكر والتدخل العلاجي ويحدّ من المضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في جوان 2026، العمل على تعميم عيادات طب الإدمان على مختلف الولايات، بمعدل عيادة أو عيادتين بكل ولاية، إلى جانب التوجه نحو إرساء شبكة وطنية تضم خمسة مراكز مختصة في العلاج.

ولا يقتصر التكفّل بالإدمان على العلاج الطبي فحسب، بل يستوجب، وفق مقاربة صحية متكاملة، توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية ومرافقة المنتفعين بعد العلاج، بما يساعدهم على استعادة التوازن النفسي وتعزيز فرص إعادة الإدماج العائلي والدراسي والمهني والحد من مخاطر الانتكاس.

وتكتسي الوقاية والتحسيس أهمية خاصة في هذا المجال، من خلال نشر الثقافة الصحية داخل الأسرة والمؤسسات التربوية والفضاءات الشبابية وتشجيع الأشخاص الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالإدمان على طلب المساعدة المختصة دون خوف من الوصم الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تساهم مبادرة «عيادات الأمل» بولاية بنزرت في تعزيز الجهود الجهوية والوطنية الرامية إلى مكافحة الإدمان، عبر دعم فرص التشخيص والتكفّل العلاجي وتقريب الخدمات الصحية من الفئات المعنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338592

babnet

كل الأخبار...

08:39 - صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة المستودع البلدي للحجز بمعتمدية المحرس بكلفة قدرت ب546 ألفً د
08:36 - أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسط والجنوب خلال الليل
08:27 - لجنتا المالية والميزانية تعقدان اليوم جلسة مشتركة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
08:23 - بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية اليوم بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتـي
08:14 - منتدى اقتصادي تونسي كاميروني حول قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والبنية التحتية
07:53 - بنزرت:انطلاق فعاليات " الطيران الشراعي دون محرك" بمنطقة بني عوف ببنزرت الشمالية
07:40 - وفد من الديوانة النجيرية يؤدي زيارة دراسية إلى المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد
07:31 - رئيسة الحكومة تزور جناح تونس في معرض موسكو
06:42 - جلسة عمل بوزارة النقل مع وفد ممثل عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي
06:18 - حكومة شرق ليبيا تحظر دخول رعايا إيران وأفغانستان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
22°-15
21°-13
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 24276,7
  • (27/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35950 DT
  • (27/10)
  • 1 $ = 2,99971 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/10)     1286,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/10)   29210 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
1