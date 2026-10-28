وفد تونسي رفيع المستوى في ميونيخ يلتقي بالمسؤول عن الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بالمستشارية البافارية

التقى الوفد التونسي رفيع المستوى الذي يؤدي زيارة إلى ميونيخ، اليوم الثلاثاء، بالمسؤول عن الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بالمستشارية البافارية، مايكل كولر، وذلك في إطار الحوار التونسي البافاري حول الاستثمار والتمويل والتجديد الطاقي المنعقد بميونيخ خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري.ومثل اللقاء، وفق بلاغ لسفارة تونس بألمانيا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فرصة لعرض أهم مقومات السياسة التونسية الهادفة إلى تسريع تنفيذ المشاريع والانتقال الطاقي في تونس وكذلك سبل تعزيز التعاون التونسي البافاري في مختلف المجالات التي يغطيها إعلان النوايا المشترك حول التعاون بين تونس ومقاطعة بافاريا المبرم في ديسمبر 2012.وتتمثل أبرز آليات التعاون بين البلدين، خاصة في إرساء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة والانتقال الطاقي الذي يعتبر قطاعا يحظى بالأولوية من قبل الجانبين، بما يُمكّن من تضمين هذه المشاريع في خطة العمل المشتركة للسنوات الثلاث المقبلة وتوقيعها في أقرب الآجال بمناسبة زيارة رفيعة المستوى.وتم الاتفاق على مواصلة العمل من أجل بلورة وتجسيد عدد من المقترحات المشتركة في مجال تطوير الطاقات المتجدّدة والبديلة لتعزيز مساهمتها في إنتاج الطاقة بتونس بما يكرّس السيادة الطاقية ويفتح إمكانيات تصدير الطاقة النظيفة نحو ألمانيا.وأكد سفير تونس ببرلين الذي كان يرافق الوفد خلال هذا اللقاء، على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية الألمانية في ظل احتفال البلدين بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية وعلى ضوء تبادل الزيارات بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين خلال السنة الحالية.وتم تنظيم هذا اللقاء في إطار زيارة وفد تونسي إلى ميونيخ يومي 27 و28 أكتوبر 2026 يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالطاقة والاستثمار والتمويل، لبحث فرص استقطاب استثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين.ويتضمن برنامج الزيارة بالخصوص عقد ندوة حول موضوع "فرص وآفاق الاستثمار في مجال الطاقة بتونس" وتنظيم لقاءات مع مسؤولين ومستثمرين ومؤسسات اقتصادية ألمانية لبحث فرص الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى برمجة زيارات ميدانية.ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارتي الاستثمار والتخطيط والمالية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، إلى جانب عدد من البنوك العمومية، من بينها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME).وتُنظّم الزيارة بالتعاون بين سفارة الجمهورية التونسية ببرلين والقنصلية التونسية بميونيخ، بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في تونس.