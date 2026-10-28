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سوسة: يوم إعلامي حول التوعية بمرض سلّ الزيتون

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Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 - 15:42 قراءة: 1 د, 36 ث
      
على إثر اكتشاف بؤرإصابة بمرض "سلّ الزيتون" بضيعتين فلاحيتين بولاية سوسة، نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الادارة الفرعية للحماية والمراقبة بالوسط التابعة للادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية ، يوماً إعلامياً بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة الخضروات البدرية بشط مريم، خُصّص للتوعية بهذا المرض ،والتعريف بأعراضه ،وطرق انتشاره ،وسبل الوقاية منه ومكافحته


وتضمّن اللقاء تقديم توضيحات فنية حول أعراض المرض، التي تتمثّل أساساً في ظهور أورام خشبية على الأغصان والأفرع، وأحياناً على الجذع، مع التعريف بالعوامل التي تساعد على انتشار البكتيريا، وخاصة الجروح الناتجة عن عمليات التقليم والجني وغيرها من العمليات الفلاحية، فضلاً عن الأمطار والرطوبة التي تساهم في انتقال العدوى
كما تمّ التأكيد على ضرورة الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحدّ من انتشار المرض، من أبرزها تقليم الأغصان المصابة والتخلّص منها بطريقة سليمة، مع تجنّب ترك المخلفات المصابة داخل الضيعات

ولفت المشاركون في فعاليات هذا اليوم التوعوي أيضا، الى ضرورة تطهير أدوات التقليم بصفة منتظمة، وخاصة عند الانتقال من شجرة مصابة إلى أخرى سليمة،وتجنّب التقليم خلال فترات الأمطار والرطوبة المرتفعة، والحدّ من إحداث الجروح غير الضرورية للأشجار للحدّ من انتقال العدوى بين الأشجار
كما أكدوا على أهمية اقتناء "شتلات" سليمة من مصادر موثوقة، ومراقبة الأشجار بصفة دورية للكشف المبكر عن أعراض الإصابة،واستغلال فترة جني الزيتون خلال الموسم الحالي لتكثيف عمليات التفقّد والمراقبة، والإعلام الفوري لمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عند الاشتباه في وجود إصابات جديدة

وفي ما يتعلّق بمكافحة هذا المرض ، تمّ التأكيد على أنّ التدخّل يرتكز أساساً على إزالة الأجزاء المصابة والتخلّص منها بطريقة آمنة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار البكتيريا، كما يمكن اللجوء، عند الاقتضاء، إلى المستحضرات النحاسية المرخّص بها، وفق توصيات المصالح الفنية المختصة، وشروط استعمال المنتجات المعتمدة
ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى تعزيز الوعي لدى الفنيين، والفلاحين بأهمية المراقبة المستمرة،والكشف المبكر عن الإصابات والتدخّل في الوقت المناسب، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة والفلاحين، بما يساهم في الحدّ من انتشار مرض سلّ الزيتون، وحماية غابة الزيتون بولاية سوسة، والمحافظة على سلامة الأشجار وجودة الإنتاج واستدامته
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