الكاف: اختتام الدورات التكوينية حول الاستعدادات لإنجازالتعداد العام الأول الفلاحي في تونس

في إطار الاستعدادات لإنجاز التعداد العام الأول الفلاحي في تونس، اختتمت بمقرّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، أشغال الدورات التكوينية الموجّهة لفائدة المشرفين على عملية التعداد بالجهةوانتظمت سلسلة الدورات تحت إشراف دائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي، حيث تمحور البرنامج التكويني أساسا حول التعريف بالمفاهيم والمصطلحات المعتمدة في التعداد الفلاحي، إلى جانب تعزيز القدرات التطبيقية للمشاركين وتمكينهم من إتقان استعمال التطبيقة الرقمية المخصّصة لجمع البيانات الميدانيةيُذكر أنّ تونس تستعدّ خلال شهر نوفمبر 2026 القادم للانطلاق في تنفيذ المرحلة الميدانية من مشروع التعداد العام الأول للفلاحةويهدف هذا المشروع إلى تحيين المعطيات والبيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي ،وتوفير قاعدة إحصائية دقيقة وشاملة من شأنها دعم التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على معطيات موثوقة، والمساهمة في رسم السياسات التنموية للنهوض بالقطاع الفلاحي