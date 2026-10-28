قفصة: تدخلات ميدانية لفرق الصحة المدرسية حول التثقيف الصحي بالأوساط المدرسية

سجلت عديد الاوساط المدرسية وأوساط ما قبل الدراسة بولاية قفصة تدخلات ميدانية لفرق الصحة المدرسية بهدف تعزيز التثقيف الصحيويُعدّ التثقيف الصحي في الأوساط المدرسية من الركائز الأساسية التي تسعى فرق الصحة المدرسية لترسيخها من أجل بناء جيل واعٍ وسليم ،بما يساهم في تنمية السلوكيات الصحية السليمة لدى التلاميذ، وتعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على صحتهم الجسدية والنفسيةكما تسعى فرق الصحة المدرسية في تدخلاتها بالأوساط المدرسية الى ترسيخ وعي صحي سليم ، خصوصا من خلال التركيز على الوقاية من المخدرات والإدمان،وداء الكلب،ونظافة الفم والأسنان،والوقاية من القمل،والوقاية من الأمراض المعدية،و سرطان الثدي ،وغسل اليدين والنظافة الشخصيةوفي سياق متصل، وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر للسنة الدراسية 2027/2026، نظّمت المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بقفصة ، بالشراكة مع مدرسة علوم التمريض، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، وبالتنسيق مع الإدارة الفرعية لحفظ الصحة وحماية المحيط، دورة تكوينية لفرق الصحة المدرسية والجامعية حول التلاقيح المدرسية والجامعية، وأهمية التلقيح للوقاية من الأمراض، وحماية صحة التلاميذ والطلبة،والمبادئ الأساسية للسلامة البيولوجية، والوقاية من العدوى ومكافحتها في حالات الإيبولا .والفيروسات الخيطية